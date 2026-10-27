'39세 미혼' 고은아, 알고보니 열애 중.."임신하고 싶어, 남친♥ 잘 생겼다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고은아가 남자친구의 존재를 깜짝 공개한 데 이어 임신 계획까지 언급해 화제를 모았다.

26일 유튜브 채널 '방가네'에는 '갑자기 임신할꺼라며 폭탄발언 한 미혼인 고은아ㅋㅋㅋㅋ엄마 숨 넘어감ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상 속 미르는 어머니에게 "어젯밤 고은아에게 갑자기 전화가 왔는데 '진지하게 얘기하는 건데 나 임신하려고'라고 하더라"라고 말했다. 어머니는 "지가 애 기를 능력이나 된대?"라며 깜짝 놀랐고 이어 외출 했던 고은아가 귀가했다.

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고은아는 뜬금없이 임신을 언급한 이유를 묻자 "나이가 있잖아. 빨리 임신해 버릴까 봐", "나이도 나이지만 (아이가) 너무 예쁠 것 같다"라고 말했다. 그러자 미르는 "파란 개구리(고은아 남자친구)가 진짜 잘 생겼다. 나중에 기회가 되면 얼굴이 공개될 수 있을 것 같다. 고민 중인데 진짜 잘 생겼다"라며 고은아의 남자친구 비주얼을 재차 언급했고, 고은아는 "파란 개구리가 자기는 (임신에 대해) 너무 좋다고 하더라. 아이를 원하지 않는 줄 알았는데 내가 무섭다고 하니 말을 못 한 거였다"라며 벌써 임신 브이로그까지 언급해 눈길을 끌었다.

미르는 "조만간 (고은아 남자친구가) 소파에 앉아 얘기할 수 있다"라며 고은아 남자친구의 공개 가능성을 내비쳤다.

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joyjoy90@sportschosun.com