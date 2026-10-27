양홍원 불륜 스캔들, 30만원 때문에 벌어진 촌극? 폭로자 입장 돌변 "정신과 약 때문"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 제기한 폭로자 A씨가 돌연 입장을 바꿨다.

A씨는 25일 새로운 SNS 계정을 개설하고 양홍원과 주고 받은 것으로 보이는 메시지 내용을 공개했다. A씨는 '바쁜데 나 ??문에 시간 낭비했네. 내가 정신과 약 먹는데 그것 때문에 정신 나갔나봐요'라고 했고, '양홍원'이라는 이름으로 저장된 상대는 '알겠다. 내일 변호사님이 연락 줄 거다. 잘 마무리하자'라고 답했다. A씨는 또 '진심으로 미안해. 내가 어떻게 해야할까. 미안해 정말'이라는 댓글을 달기도 했다.

이런 가운데 A씨가 단돈 30만원 때문에 거짓 불륜설을 제기했다는 의혹도 제기됐다.

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유튜버 엄태웅은 26일 자신의 채널에 A씨와의 통화 내용을 공개했다. A씨는 "양홍원이 9월 중순 쯤 수원에서 공연을 해서 보러갔다. 괜찮은 여자애가 있어 2차까지 가자고 꼬셨고 나와 그 여자만 먼저 나왔다"고 털어놨다. 엄태웅은 "어그로를 끌기 위해 양홍원이 결혼했지만 다른 여자와 모텔에 갔다고 폭로했다. 성관계가 있었는지 뭔지는 모르는 거 아니냐. 그랬던 이유가 양홍원한테 30만원을 받으려고 했던 거 아니냐"라고 추궁했고, A씨는 "맞다. 급전이 필요했다"고 인정했다.

이와 함께 A씨는 엄태웅에게 "형님이 저 참교육 해주는 걸 원했다. 물 들어왔으니 노를 저으려 한다. 형님이 저 때려주실 수 있냐. 뒤통수 정도면 괜찮을 것 같다. 제가 아무래도 지금 뜨거운 감자이다 보니 수익 분배에 있어서"라고 말하기도 했다.

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양홍원은 A씨가 양홍원을 공갈 협박하고 자신에게도 수익 배분을 요구했다고 주장했다. 그러나 영상 공개 후 A씨는 "급한거 알겠는데 먼저 연락하고 갑자기 욕하고 전화 끊더니 동의없이 편집본으로 올리면 당신이 다른 사람들과 다른 게 뭐가 있냐. 당신이 돈 준다고 인터뷰 하자면서 왜 저한테 그러냐"라고 항의했다.

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A씨는 앞서 23일 양홍원이 다른 여성과 모텔에 갔다고 폭로했다.

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이에 불륜 상대로 지목된 여성과 양홍원 측은 모두 "술에 취해 모텔에 함께 간 것은 사실이지만 불륜은 아니었다"고 해명했다. 또 A씨가 금전을 요구하며 협박해 법적 대응에 나섰다고도 했다.

하지만 양홍원이 18일 모델 원현주와 결혼식을 올렸던 만큼, 결혼식 5일 만에 제기된 불륜설의 여파는 컸다. 두 사람은 서로의 계정을 언팔로우했고, 양홍원에 대한 약물 의혹 등이 추가로 제기됐다.

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양홍원과 원현주는 2014년 11월 딸을 품에 안았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com