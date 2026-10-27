또 '먹튀'할 뻔..정가은, '결제 안한' 목걸이 차고 나갔다 "정신없어서"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정가은이 주얼리 가게에서 목걸이를 착용한 채 계산을 안 하고 나가는 '먹튀(먹고 튀다) 해프닝'을 겪었다.

26일 정가은의 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 정가은이 남대문 시장에서 쇼핑하는 영상이 담겼다.

이날 정가은은 남대문 시장의 액세서리 상가를 찾아 다양한 쥬얼리를 구경했다. 정가은은 14만원짜리 팔찌를 구입한 후 또 다른 주얼리 가게를 찾았는데, 어느새 목에는 앞서 보이지 않았던 목걸이가 걸려 있어 제작진을 놀라게 했다.

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정가은은 "목걸이 산 거죠?"라는 제작진의 질문에 "어머. 이 목걸이 가지고 왔어? 나 어떡해. 또 먹튀했다. 미쳤나 봐. 세상에 웬일이야?"라며 당황했다. 팔찌를 구입한 가게에서 목걸이를 착용해 본 뒤, 이를 벗지 않고 그대로 나온 것.

"이런 일이 자주 있다"라는 반응에는 "저 상습범 아니다. 정신이 없다 보니 제가 목걸이를 차고 먹튀했다"라며 멋쩍게 웃었다. 정가은은 앞서 구리 시장 영상 촬영 때도 떡볶이를 먹은 후 계산을 깜빡한 후 가게를 나온 바 있다.

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정가은은 해당 주얼리 가게를 다시 찾아가 "제가 목걸이를 하고 갔더라"라고 말했고 사장은 "제가 일부러 말 안 했다. 제 마음"이라며 그 목걸이를 선물로 주겠다고 했다. 정가은은 재차 사양했지만 사장은 "(대신) 남대문 시장 홍보 많이 부탁드린다"라고 당부, 목걸이를 선물로 건네 훈훈함을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com