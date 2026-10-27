'돌싱' 32기 영숙♥영식, 현커 3개월 만에 결별.."오랜 고민 끝 서로 응원하기로"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 32기 영숙과 영식이 공개 열애 3개월 만에 결별했다.

27일 영숙은 자신의 SNS를 통해 "많은 분들이 물어봐주셔서 조심스럽게 말씀드린다. 저희는 연인으로서의 관계를 마무리하고 서로의 행복을 응원하기로 했다"라고 밝혔다.

이어 "함께했던 시간도 서로를 향한 마음도 진심이었다. 좋은 사람을 만나 행복했고 그 시간은 앞으로도 좋은 기억으로 간직하려고 한다. 그동안 저희를 예쁘게 바라봐 주시고 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라고 덧붙였다.

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영식 또한 SNS를 통해 "오랜 고민 끝에 서로의 길을 응원하기로 했다. 함께한 시간에 감사하며 앞으로도 각자의 자리에서 열심히 지내겠다"라며 결별 소식을 알렸다.

두 사람은 지난 7월 방송된 SBS Plus, ENA 연애 예능 '나는 솔로' 32기 돌싱특집 출연자이며, 현실 커플로 발전해 화제를 모았다. 영숙은 무자녀, 영식은 아들 한 명을 뒀으며 서울과 부산을 오가며 장거리 연애를 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com