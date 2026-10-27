'거미♥' 조정석, '엉덩이 노출' 사고 후 뒤태 자신감.."팬 많이 생겨" ('거장항준')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 조정석이 '엉덩이 노출 사고' 후 팬이 늘었다고 밝혀 웃음을 안겼다.

오는 29일(목) 방송되는 SBS 예능 '거장항준'에는 조정석이 게스트로 출격한다. 특히 조정석은 뮤지컬 '그리스' 공연 중 벌어진 뜻밖의 흑역사를 공개한다.

조정석은 "바지에 실례를 한 것보다 더 큰 실수를 저질렀다"라며 운을 뗀다. '그리스'에서 '엉덩이 까기'의 명수 '로저' 역을 맡았던 그는 "한 번에 탁 내려야 임팩트가 있다"라며 화끈한 시범까지 선보인다고. 문제는 실제 공연에서 의욕이 과했던 나머지 바지가 허벅지까지 훌러덩 내려가 버린 것. 조정석은 "바지가 허벅지까지 내려갔다"며 "동료 배우들도 놀라기보다 '어떡해' 하며 걱정할 정도였다"며 아찔했던 순간을 떠올린다.

Advertisement

하지만 조정석은 "관객 반응은 엄청 뜨거웠다"라며 "그때 팬이 많이 생겼다"고 남다른 뒷태 자신감을 인증한다. 특히 엉덩이 노출 연기 시범을 보이는 조정석의 열정에 장항준 감독은 흡족함을 드러내더니 "조정석을 알면 알수록 꼭 같이 작품을 하고 싶다"라며 캐스팅 욕심을 드러냈다는 후문.

무대 위 아찔한 흑역사까지 솔직 고백한 조정석의 능청 입담은 '거장항준'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

한편, SBS가 선보이는 시네마틱 토크 예능 '거장항준' 3회는 목요일(29일) 오후 10시 20분에 방송된다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com