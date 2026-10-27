유승준, 2심 승소에도 한국행 또 좌절…세 번째 소송도 대법원행

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 유승준이 24년째 한국 땅을 밟지 못하고 있다. 한국 입국을 위해 벌인 소송에서 두 차례나 최종 승소했지만 여전히 비자 발급은 이뤄지지 않은 상황. 세 번째 소송에서도 1·2심을 모두 이겼으나 정부 측의 불복으로 또다시 대법원 판단을 받게 됐다.

26일 법조계에 따르면 주로스앤젤레스(LA) 총영사 측은 이날 유승준이 제기한 비자 발급 거부 처분 취소소송 항소심 판결에 불복해 서울고등법원에 상고장을 제출했다.

앞서 서울고법은 지난 2일 유승준의 손을 들어준 1심 판결을 유지했다. 당시 재판부는 비자 발급을 거부함으로써 얻는 공익보다 유승준이 입는 불이익이 지나치게 크다며 정부 측의 비자 발급 거부가 위법하다고 판단했다.

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하지만 총영사 측이 상고하면서 유승준의 한국행은 또다시 불투명해졌다.

유승준과 한국 정부의 악연은 무려 24년 전으로 거슬러 올라간다.

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1997년 데뷔한 유승준은 '가위', '나나나', '열정' 등을 연달아 히트시키며 1990년대 최고의 남성 솔로 가수로 군림했다. 탄탄한 몸매와 뛰어난 춤 실력, 건강한 이미지로 폭발적인 사랑을 받았다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 모든 것이 뒤집혔다. 방송에서 수차례 군 복무를 약속했던 그가 한국 국적을 포기하면서 병역 의무를 면하게 된 것. 이에 거센 비판 여론이 일었고 법무부는 유승준의 국내 입국을 제한했다.

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이후 유승준은 2015년 재외동포 비자 발급을 신청했지만 거부당하자 법적 대응에 나섰다.

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첫 번째 소송은 2020년 3월 대법원에서 최종 승소했다. 그러나 총영사관이 다시 비자를 발급하지 않으면서 두 번째 소송으로 이어졌다.

2023년 11월에도 대법원에서 승소했지만 결과는 달라지지 않았다. 총영사관은 2024년 6월 또다시 비자 발급을 거부했고 유승준은 같은 해 9월 세 번째 소송을 제기했다.

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이런 가운데 유승준이 지난 6월 공개했던 심경 고백도 다시 주목받고 있다. 그는 자신의 유튜브 채널에 '할 만큼 했습니다. 이제 그만하려고 합니다'라는 제목의 영상을 올리며 오랜 세월 이어진 논란에 대한 심경을 털어놨다. 당시 유승준은 "솔직히 지금은 한국에 들어가는 게 큰 의미가 없다"며 "이제는 그 이유를 설명하고, 오해를 해명하고 저 자신을 변호하는 데 더 이상 제 시간과 열정을 쏟을 필요가 없다"고 밝혔다. 이어 "혹시라도 저로 인해 상처받으신 분들이 계시다면 너그러운 마음으로 용서해 주시기를 부탁드린다"고 호소했다.

결국 24년간 이어진 입국 논란은 여전히 현재진행형이다. 이번에도 대법원이 유승준의 손을 들어주더라도 비자가 자동으로 발급되거나 입국이 곧바로 허용되는 것은 아니다.

세번째 대법원 판단을 앞둔 그가 이번에는 길고 긴 입국 논란에 마침표를 찍을 수 있을지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com