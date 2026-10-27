유민, 벌써 47세라고?…韓서 포착된 20년 그대로 '원조 청순 미모'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 2000년대 초반 청순한 미모로 국내에서 큰 사랑을 받았던 일본 출신 배우 유민(본명 후에키 유코)이 오랜만에 한국에서 근황을 전했다. 특히 47세라는 나이가 믿기지 않는 동안 외모로 눈길을 끌었다.

유민은 지난 26일 자신의 SNS에 가수 김동률의 콘서트를 관람한 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.

공개된 사진 속 유민은 특유의 단아하고 청순한 분위기를 그대로 간직한 모습이다. 2000년대 초반 국내 드라마와 예능을 누비며 '원조 청순 미녀'로 불렸던 시절을 떠올리게 하는 변함없는 미모가 시선을 사로잡았다.

Advertisement

특히 1979년생으로 올해 47세인 유민은 세월이 무색할 만큼 동안 외모를 자랑했다. 어느덧 한 아이의 엄마가 됐지만, 여전히 맑고 차분한 분위기로 반가움을 더했다.

이날 유민은 "살면서 한 번쯤은 꼭 가보고 싶었던 한국의 발라드 가수 김동률 씨의 콘서트에 다녀왔다"며 "한국에서 가을 하면 역시 발라드다. 정말 행복한 시간이었다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 20여 년 전 한국에서 활동하던 시절을 떠올리며 남모를 외로움을 고백하기도 했다. 유민은 "제가 한국에서 살았던 2001년쯤에는 음악 뮤직비디오가 영화처럼 웅장하게 만들어졌다"며 "외롭고 쓸쓸했던 날들에도 다양한 뮤직비디오를 보며 위로를 받기도 하고, 한국어를 공부하기도 했다"고 털어놨다.

Advertisement

특히 김동률의 '다시 사랑한다 말할까'를 언급하며 "뮤직비디오를 정말 좋아했다. 김동률 씨는 누군가의 인생 속 추억과 맞닿아 있는 노래를 만들 수 있는 분이다. 명곡이 참 많다"고 남다른 팬심을 드러냈다. 그러면서 "며칠 전 일이지만 아직도 여운이 남아 있다. 잊지 못할 소중한 가을이 됐다"고 덧붙였다.

Advertisement

한편 유민은 2001년 MBC 드라마 '우리집'을 통해 국내 안방극장에 얼굴을 알렸다. 당시 일본인 배우로는 드물게 한국 드라마에 진출해 유창한 한국어 실력과 청순한 외모로 주목받았다.

이후 드라마 '올인', '유리화', '인생은 아름다워' 등 다양한 작품에 출연했으며, '강호동의 천생연분', 'X맨' 등 인기 예능에서도 활약하며 큰 사랑을 받았다.

Advertisement

특히 이국적이면서도 단아한 외모와 수줍은 미소로 2000년대 대표 청순 미녀 중 한 명으로 자리매김했다.

olzllovely@sportschosun.com