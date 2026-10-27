'심형탁子' 하루, 데이식스 영케이도 녹였다…무아지경 드럼 연주에 "하루 잘하는데?" ('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 데이식스 영케이가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 하루의 음악선생님으로 출격한다.

28일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 641회는 '웰컴 투 더 슈돌' 편으로, 심형탁의 아들 하루가 일일 음악선생님인 데이식스의 영케이와 훈훈한 케미를 폭발시킨다.

하루의 '일일 음악 선생님'인 영케이는 어린이용 드럼을 들고 등장해 이목을 집중시킨다. 특히 하루는 어린이용 드럼에서 눈을 떼지 못하며 호기심을 드러낸다. 평소 데이식스의 무대 영상을 즐겨보는 하루는 드럼스틱으로 드럼을 하나씩 두드려 보더니 금세 감을 잡고 양손 연주에 돌입해 놀라움을 자아낸다. 영케이는 드럼 신동 하루의 무아지경 연주에 "하루, 잘하는데?!"라며 감탄을 터트리더니 같이 드럼스틱을 쥐고 연주하는 법을 차근차근 알려주며 음악선생님의 면모를 보여준다.

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이어 하루와 영케이의 스페셜한 합주가 펼쳐져 눈길을 끈다. 데이식스에서 베이시스트를 맡고 있는 영케이는 "하루한테 들려주려고 몇 년 만에 통기타를 잡았다"라고 밝힌다. 영케이가 통기타를 꺼내자 하루는 "우와~"하고 감탄하며 엉덩이를 들썩이더니 드럼스틱을 꼭 쥐고 "고!"라고 외치며 둘만의 합주를 시작한다.

영케이의 감미로운 기타와 보컬에 맞춰 하루는 완벽한 리듬감을 자랑하며 드럼 연주 실력을 뽐내 감탄을 터지게 한다. 두 사람의 달콤한 합주에 심형탁은 "심장이 녹는 것 같아"라며 감동을 드러낸다고.

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하루의 러블리한 매력에 푹 빠진 영케이는 하루를 위한 특별한 버스킹까지 선보인다. 하루가 좋아하는 데이식스의 대표곡인 '예뻤어'와 '한 페이지가 될 수 있게'의 어쿠스틱 버전을 준비한 것. 이에 하루는 해사한 미소와 댄스로 화답해 영케이의 심쿵을 유발했다는 후문. 음악으로 하나 된 하루와 영케이의 만남은 '슈돌' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com