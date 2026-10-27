‘의사♥’ 에이핑크 홍유경, 첫 아들 출산 코앞...볼록 배 감싸며 “빠르면 29일”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 에이핑크 출신 홍유경이 결혼 3년 만에 첫아들을 품에 안을 준비를 마쳤다. 당초 11월 출산을 예상했던 그가 빠르면 오는 29일 아기를 만날 수도 있다는 소식을 전하며 출산 전 마지막 만찬을 즐겼다.

홍유경은 26일 자신의 SNS에 "당당이(태명)가 빠르면 이번 주 목요일에 나올 수도 있대서. 마지막 만찬"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 먹음직스럽게 구워진 곱창이 담겼다. 출산을 앞두고 외식을 즐기며 마지막 만찬을 기념한 모습이다.

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홍유경은 곱창을 먹은 뒤 볶음밥까지 야무지게 비운 사진을 추가로 공개했다. 그는 "밖에서 구워먹는 건 당분간 못하겠지. 야무지게 볶음밥까지 클리어"라며 출산을 앞둔 예비 엄마의 현실적인 마음을 드러냈다.

앞서 홍유경은 지난 5월 31일 임신 16주 차에 접어들었다며 첫아이 임신 소식을 직접 발표했다. 당시 그는 "제 뱃속에 예쁜 아가가 찾아왔다"며 "드디어 임밍아웃을 할 수 있게 됐다"고 기뻐했다. 태명은 '당당하게 크라'는 의미를 담아 '당당이'로 지었다고 밝혔다.

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이후 6월에는 첫아이의 성별이 아들이라는 사실도 공개했다. 홍유경은 "많은 분이 딸로 추측해주셨는데 저는 아들 맘이 됐다"며 기쁨을 전했다.

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지난 3일에는 임신 30주 차에 촬영한 만삭 화보를 공개하기도 했다. 그는 "당당이와 추억을 남길 수 있어 행복했던 날"이라며 볼록해진 D라인을 드러내고 환하게 웃는 모습을 선보였다.

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한편 홍유경은 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔해 2013년 팀을 탈퇴했다. 이후 패션 사업가로 활동해온 그는 2023년 10월 피부과 전문의와 결혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com