"아이찡, 이게 될까 싶었다"...20시간도 안 돼 고난도 안무 마스터 '극찬'

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[스포츠조선 이지현 기자] 댄서 겸 안무가 제이블랙이 그룹 A2O 라이트(A2O LITE) 멤버 아이찡과 시리의 남다른 춤 실력을 극찬했다. 특히 고난도 안무를 익히는 데 투입된 실제 트레이닝 시간이 20시간도 채 되지 않았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

26일 방송인 이지혜의 유튜브 채널에는 제이블랙과 그의 아내이자 댄서인 마리가 출연해 A2O 라이트의 안무 제작 과정과 멤버들의 춤 실력에 관한 이야기를 나눴다.

이날 이지혜는 최근 A2O 라이트의 인기로 주목받고 있는 제이블랙에게 축하를 건넸다. 제이블랙은 갑작스러운 관심에 놀랐다며 최근 안무 작업과 관련한 연락이 쏟아지고 있다고 밝혔다.

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특히 제이블랙은 A2O 라이트의 안무 제작 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 안무를 만드는 데 걸리는 시간을 묻자 "완전 첫 번째 시안을 만들 때는 진짜 10분, 15분 만에 나온다"고 밝혔다. 머릿속에 떠오른 이미지를 몸으로 구현한 뒤 수정하는 방식이라는 설명이다.

다만 안무를 완성하는 과정은 달랐다. 제이블랙은 "문제는 뒷작업이 오래 걸린다. 디테일을 어떻게 교육해야 할지, 카운트로 정리하고 아이돌에게 적합한 이미지로 수정해야 한다"고 설명했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 소속사의 파격적인 요구였다. 제이블랙은 "원래 안무를 받을 때 기획사 입장에서는 난이도를 하향시켜서 받는 경우가 많다"면서 "그런데 처음으로 저한테 더 어렵게 짜라고 했다. 그래서 거의 올릴 수 있는 데까지 진짜 올렸다"고 밝혔다.

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이어 "걱정을 진짜 많이 했다. '이게 될까?', '진짜 이렇게 해도 되는 거야?' 싶었다"며 당시 멤버들을 직접 만나지 못한 상태에서 안무를 제작했다고 털어놨다.

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그러나 아이찡과 시리는 제이블랙의 우려를 뛰어넘는 실력을 보여줬다. 제이블랙은 "아이찡 씨가 진짜 대단한 게 실제 트레이닝 시간이 거의 20시간도 안 될 거다"라며 "제가 세어보지는 않았는데 20시간도 안 될 것"이라고 밝혔다.

그는 "데뷔 전부터 워낙 바빴고 트레이너 세 명과 아이찡, 시리까지 다섯 명의 스케줄을 맞춰야 했다. 빨리 데뷔해야 하는 상황이라 시간이 되는 대로 만나서 연습했다"고 설명했다.

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이에 이지혜가 "20시간 만에 그게 흡족스럽게 나온다는 건 기본적인 재능이 있어야 가능한 것 아니냐"고 놀라워하자, 제이블랙은 "사실 시리와 아이찡은 재능이 되게 많이 있는 편인 것 같다"고 했다. 이어 "타고난 재능도 있고 춤을 너무 일찍 시작했다"며 두 멤버가 어린 시절부터 쌓아온 경험과 선천적인 재능을 높이 평가했다.

제이블랙은 아이돌을 꿈꾸는 어린이들에게도 조언을 건넸다. 그는 춤에 재능이 있는지 판단하는 기준에 대해 "그 나이 때는 잘 추는 게 아니라 이 친구가 어떤 끼를 가지고 있느냐를 제일 중점적으로 본다"고 말했다. 그러면서 "동작은 계속하면 그냥 는다"며 기술적인 완성도보다 타고난 끼와 표현력이 중요하다고 강조했다.

한편 제이블랙은 독창적인 퍼포먼스와 뛰어난 안무 실력으로 이름을 알린 댄서다. 아내 마리와 함께 댄스 활동을 이어가고 있으며, 최근 A2O 라이트의 안무 작업으로 다시 한번 주목받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com