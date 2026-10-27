계약결혼 3일만에 영수 스킨십 폭주...국화 “솔직히 감정 속도 못 따라가”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 32기 돌싱특집 출신 영수(최정현)가 계약 아내를 향해 뽀뽀와 진한 스킨십까지 언급하며 거침없는 애정 표현을 쏟아냈다. 그러나 정작 상대방인 민현은 "그 감정 속도를 못 따라가는 건 있다"며 솔직한 속내를 드러내 두 사람의 극명한 온도 차가 눈길을 끌었다.

지난 26일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 5회에서는 '나는 솔로' 32기 영수로 출연했던 최정현과 '나솔사계' 국화 출신 정민현의 결혼 3일 차 일상이 공개됐다.

이날 두 사람은 집 근처 식당을 찾아 술잔을 기울이며 서로에 대한 솔직한 감정을 털어놨다.

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정현은 민현을 향해 "연예인 같다", "너무 예쁘다"며 연신 감탄했다. 결혼 생활을 시작한 지 3일이 지났지만 매일 새로운 매력에 반하고 있다는 마음도 드러냈다. 급기야 두 사람 사이에서는 "손도 잡고 싶고, 뽀뽀도 하고 싶고, 스킨십도 좀 진하게 하고 싶다"는 과감한 애정 표현까지 등장했다.

그러나 두 사람의 감정 속도는 달랐다.

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정현은 "이런 자리가 아니고 만약에 그냥 소개팅 자리에서 만났으면 어떻게 바라봤을 것 같아?"라고 물었다. 이에 민현은 "조금 세다고 생각했을 것 같아. 말투도 약간 센 게 있잖아"라고 솔직하게 답했다. 예상 밖의 반응에 정현은 "난 마음에 드는데 마음에 안 드나 보다 너는"이라며 서운함을 드러냈다. 이어 "남편에 대한 행동이 아닌 것 같아서. 서운해"라고 털어놨다. 민현은 "오빠가 나한테 주는 호감만큼 내가 그 감정 속도를 못 따라가는 건 있어"라며 두 사람의 감정에 차이가 있다는 사실을 인정했다.

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그럼에도 정현의 직진은 멈추지 않았다. 그는 "잘돼서 결혼하고 싶은 마음이 있다"며 민현과 함께 살 집을 알아보기 위해 부동산까지 방문했다. 반면 민현은 정현의 지나치게 많은 말에 대해 "심해지면 지칠 것 같긴 하다"며 현실적인 고민을 드러냈다.

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앞서 민현은 정현의 흡연 습관과 심한 코골이로 신혼생활에 어려움을 호소했던 상황. 정현의 적극적인 구애에도 민현은 실제 결혼 생활을 이어갈 수 있을지 신중한 태도를 보였다.

하지만 외식을 마친 뒤 두 사람의 분위기는 반전됐다. 정현은 귀가하는 길에 민현에게 손을 내밀며 다가갔고 두 사람은 손을 잡은 데 이어 서로를 꼭 끌어안으며 한층 가까워진 모습을 보였다. 이를 지켜보던 소녀시대 효연은 "언니들이 저런 거에 넘어가지 말랬는데"라며 반응했다. 특히 정현의 흡연 습관을 두고는 "커담(커피와 담배)하면 뽀뽀는 불가"라고 단호하게 선을 그어 웃음을 안겼다.

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한편 정현은 앞서 '나는 솔로' 32기 돌싱특집에서 무례한 발언으로 논란에 휩싸였던 인물이다. 이후 '계약결혼'에 출연한 그는 첫 만남부터 민현에게 적극적으로 호감을 표현하며 만난 지 3시간 만에 손을 잡고 웨딩 촬영까지 진행해 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com