'박나래 의혹' 주사이모, 머리 10cm 찢어지는 부상 후 의미심장 글 "눈에 뵈는게 없다"

(왼)주사이모 SNS/(오)연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 박나래 등 유명 연예인들을 상대로 불법 의료 시술을 한 의혹을 받는 이른바 '주사 이모' 이모 씨가 머리가 최대 10cm가량 찢어지는 부상을 입고 병원에 입원한 근황을 공개했다. 특히 오른쪽 눈이 보이지 않는다고 호소하면서 "긴장해라"라는 의미심장한 메시지까지 남겨 관심이 쏠리고 있다.

이 씨는 지난 26일 자신의 SNS에 병원 입원실에서 촬영한 영상과 함께 장문의 글을 게재했다. 공개된 영상에는 이 씨가 병원 침대에 누워 있는 모습이 담겼다. 머리에는 커다란 반창고가 붙어 있어 심각한 부상을 입었음을 짐작하게 했다.

이 씨는 "괜찮다고 버틸 수 있다고 생각했는데, 결국 몸이 먼저 신호를 보내왔다"며 "정신을 차리고 보니 머리는 8~10cm나 찢어져 있었고 바닥에 피는 흥건했다"고 당시 상황을 전했다.

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이어 "괜찮은 척 버텨내는 것도 이제는 내려놓아야 할 때인가 보다"라며 "이제는 버티는 삶보다, 나를 지키는 삶을 살고 싶다"고 털어놨다.

특히 게시물 말미에 '#긴장해라', '#눈에뵈는게없음', '#오른쪽눈안보임'이라는 해시태그를 덧붙여 눈길을 끌었다. 오른쪽 눈이 보이지 않는다는 주장까지 내놓은 가운데 구체적인 부상 경위나 현재 건강 상태는 알려지지 않았다.

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이 씨의 게시물이 더욱 주목받는 이유는 앞서 경찰 조사를 받은 뒤에도 여러 차례 의미심장한 글을 남겼기 때문이다.

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이 씨는 지난 2월 불법 의료 시술 의혹과 관련해 약 9시간 동안 경찰 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서 건물 사진과 함께 이제 다른 사람들의 차례라는 취지의 글을 올렸다. 당시 특정 남성을 언급하며 추가 폭로를 암시하는 듯한 메시지를 남겨 관심을 모았다.

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지난 5월에도 사건이 불거진 이후 누군가 자신에게 카카오톡 대화 내용을 모두 삭제하라고 요구했다는 취지의 글을 공개했다. 그러면서 실제로 대화 내용을 모두 지웠겠느냐는 반응을 보여 파장을 일으켰다.

이후 약 5개월 만에 이번에는 머리 부상과 시력 이상을 호소하면서 다시 "긴장해라"라는 메시지를 남긴 것이다. 다만 해당 문구가 특정 인물을 겨냥한 것인지는 확인되지 않았다.

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한편 이 씨는 국내 의사 면허 없이 오피스텔과 차량 등에서 박나래를 비롯한 유명 연예인들에게 수액 주사를 놓거나 항우울제를 처방하는 등 불법 의료 행위를 한 의혹을 받고 있다. 의료법·약사법 위반과 마약류관리법 위반 등의 혐의로 경찰 수사를 받아왔다.

경찰은 지난해 말 이 씨의 주거지 등을 압수수색하고 출국금지 조치를 내렸으며, 지난 2월 이 씨를 불러 조사했다.

이후 수사는 연예계 전반으로 확대됐다. 박나래는 지난 5월 의료법 위반 등 혐의로 경찰 조사를 받았으며, 6월에는 방송인 전현무와 샤이니 온유, 7월에는 샤이니 키와 유튜버 입짧은햇님 등이 잇따라 경찰에 출석했다.

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특히 키와 입짧은햇님은 피의자 신분으로 조사를 받았으며, 경찰은 이들이 이 씨가 의료인이 아니라는 사실을 알고도 시술을 받았는지 등을 확인한 것으로 알려졌다. 두 사람은 앞서 이 씨를 의료인으로 알고 있었다는 취지로 해명한 바 있다.

지난 8월 경찰은 박나래와 키, 입짧은햇님 관련 사건을 병합해 수사 중인 것으로 전해졌다. 다만 이 씨에 대한 검찰 송치 여부나 최종 수사 결과는 아직 공식적으로 확인되지 않았다.

olzllovely@sportschosun.com