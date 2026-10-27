박진영, 냉정과 연민 오가는 연기 변주..'100일의 거짓말' 인생캐 추가

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박진영의 인생 캐릭터가 탄생했다.

박진영은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식·김윤진 연출)에서 조선총독부 정무총감 사토 신이치(진선규)의 양자이자 엘리트 통역관 사토 히데오·김태웅 역을 맡아, 조선인으로서의 뿌리와 일본인으로 살아가야 하는 현실 사이에 놓인 인물을 연기했다.

이날 방송에서 박진영은 다정함과 냉정함을 오가는 연기로 히데오의 양면성을 드러냈다. 이가경(김유정)의 감정 변화를 알아채고 꽃님을 살필 때는 무심한 듯하면서도 상대를 세심하게 챙겼지만 정작 가경이 다가오자 단호하게 거리를 뒀다. 상대를 대하는 태도에 따라 달라지는 연기는 히데오의 인간적인 면과 냉정한 면을 선명하게 대비시켰다. 시청자들은 그에게 연민을 느끼다가도 쉽게 마음을 열 수 없는 히데오의 태도에 다시 경계심을 품게 됐다.

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이어 박진영은 감정을 감추는 히데오에게서 잠시 드러나는 동요를 포착했다. 사토에게 뜻밖의 칭찬을 받은 히데오는 순간 당황했지만 이내 평정심을 되찾았다. 박진영은 놀라움을 잠시 드러낸 뒤 곧 감정을 추스르는 반응으로 인정받고 싶은 마음마저 쉽게 내보일 수 없는 히데오의 처지를 전했다. 칭찬에 흔들리는 모습은 그를 안쓰럽게 바라보게 했지만 곧 사토가 원하는 아들의 모습으로 돌아가는 태도는 오랜 시간 감정을 억누르며 살아온 현실을 짐작하게 했다.

그러나 박진영은 히데오의 상처를 드러내는 데서 멈추지 않았다. 사토가 조선인에 대한 불신을 강조하고 어머니에게 버림받은 과거까지 들추자 히데오는 맞서거나 속내를 털어놓는 대신 침묵을 지켰다. 박진영은 사토 앞에서 끝까지 감정을 억누르다가 그가 떠난 뒤 펜던트를 만지는 행동으로 차이를 뒀다. 감춰온 상처가 여전히 남아 있음을 드러내면서도 사토의 가르침에 맞서지 않는 히데오의 모습은 그를 마냥 두둔할 수 없게 했다.

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박진영의 연기가 주목되는 지점은 상반된 감정을 한 인물 안에서 끌어냈다는 데 있다. 타인을 대할 때 드러나는 다정함은 연민을 자아내지만 가차 없이 선을 긋거나 사토의 요구에 순응할 때는 다시 경계심을 불러일으킨다. 사토의 인정을 바라는 아들의 모습으로 안타까움을 안기면서도 히데오의 선택까지 쉽게 정당화할 수는 없게 한 것. 박진영은 인물의 상처와 냉정함을 함께 드러내며 히데오를 이해하고 싶으면서도 선뜻 믿을 수는 없는 인물로 완성했다.

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조선인으로서의 뿌리를 지울 수 없으면서도 일본인으로 살아가야 하는 히데오. 박진영은 감정을 드러내거나 감추는 순간과 타인에게 다가가거나 등을 돌릴 때의 차이를 분명히 하며 인물이 처한 모순을 보여줬다. 안쓰럽다고 느낀 순간에도 그의 선택을 다시 생각하게 만드는 박진영의 연기가 앞으로 히데오의 행보에 어떤 변화를 가져올지 관심이 모인다.

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한편 박진영이 출연하는 tvN '100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com