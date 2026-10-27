'13년째 무자녀' 이효리, 이상순♥ 건강이상 후 깨달음.."남편 없으면 내 삶 무의미" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이효리가 최근 신경계 증상으로 활동을 중단했던 남편 이상순을 언급, 남다른 부부애를 드러냈다.

지난 26일(월) 방송된 JTBC 연애 리얼리티 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 18회에서는 1년에 절반은 보디빌딩 대회를 준비하는 '몸짱 커플'이 출연했다. 보디빌딩 경력 6년 차 남친과 2년 차 여친은 운동이라는 공통분모로 사랑을 키웠지만, 대회 준비 과정에서 갈등을 빚었다.

남친은 훈련보다 과자 구경에 더 진심인 여친을 이해하지 못했다. 여친은 체중 감량 중에도 하루 최대 15곳의 마트와 편의점을 돌며 과자를 구경하는가 하면, 힘들다는 이유로 운동 목표치를 채우지 못하기 일쑤였다. 이에 남친은 "시합 준비를 왜 그렇게 대충하는지 이해되지 않는다"며 불만을 터뜨렸다.

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하지만 여친 측 영상이 공개되자 상황은 반전됐다. 여친은 대회를 준비하면서도 빨래, 설거지, 청소 등 집안일을 도맡았고, 남친의 헬스장에서 월급도 받지 않고 일했다. 특히 남친이 먹을 닭을 삶느라 늦은 시간까지 쉬지 못하는 여친의 모습과 달리 남친은 집에 오면 침대에 누워 손 하나 까딱하지 않아 분노를 유발했다. 심지어 남친은 다낭성 난소 증후군으로 인해 다이어트에 어려움을 겪는 여친에게 "아픈 건 아픈 거고 대회는 대회"라며 공감력 제로의 면모를 보여 분노를 치솟게 했다.

여친은 "대회를 앞두고 컨디션이 무너지면 괜찮다가도 한 번씩 '내가 지금 뭐하는 거지' 그런 생각이 든다"고 토로했다. 이에 서장훈은 "남자친구라면 등수보다 여친의 컨디션을 더 중요하게 생각해야 한다. 두 사람은 연인 관계가 아니라 코치와 선수의 관계 같다"고 팩폭을 쏟아냈다.

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이효리는 뭐든 운동이 먼저인 남친에게 사랑을 지키려면 변해야 한다며 경험에서 우러나온 진심 어린 조언을 했다. 그는 "이번에 남편이 조금 아프면서 대화를 많이 했다. 생각보다 서로 몰랐던 게 너무 많았다. 너무 친하니까 당연히 알 거라고 생각했는데, 알고 보니 말로 표현하고 설명했으면 좋겠는 게 너무 많았다"라고 말했다.

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이어 "저도 현민 씨처럼 목표지향적으로 사는 성향이다. 요가하고 방송에 올인하면 다른 게 안 보인다. 하지만 내 삶에 남편이 없다면 요가와 방송이 무슨 소용 있나, 하나도 의미 없더라. 좋아하는 게 있지만 조금 버리자"라며 깨달음이 있었다고 전했다.

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한편 이효리는 지난 2013년 가수 이상순과 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.

joyjoy90@sportschosun.com