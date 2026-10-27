고아라, “곧 마흔인데 얼굴 처짐도 없네”…‘반올림’ 시절 똑같은 방부제 미모

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고아라가 데뷔 23년이 지나도 변함없는 동안 미모로 다시 한번 온라인을 뜨겁게 달구고 있다. 어느덧 30대 중반을 넘어 마흔을 바라보는 나이가 됐음에도 10대 시절과 크게 다르지 않은 모습에 누리꾼들의 감탄이 이어지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 고아라의 미모를 재조명하는 게시물이 등장하며 관심을 모으고 있다.

공개된 사진 속 고아라는 회색 반팔 후드 티셔츠를 입고 긴 머리를 한쪽으로 자연스럽게 땋아 내린 모습이다. 앞머리를 가볍게 내려 청순한 분위기를 더한 그는 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 갸름한 얼굴형이 눈길을 사로잡는다. 화려하게 꾸미지 않은 편안한 차림에도 특유의 인형 같은 이목구비가 돋보인다.

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또 다른 사진에서는 검은색 의상을 입고 긴 머리를 땋아 내린 채 카메라를 응시하고 있다. 머리를 높게 묶어 올리는 모습이 담긴 사진에서는 자연스럽게 흘러내린 잔머리와 뚜렷한 이목구비가 어우러져 색다른 분위기를 자아낸다.

무엇보다 화제를 모으는 것은 고아라의 나이. 1990년생인 고아라는 올해 만 36세다. 마흔을 향해 가고 있다는 사실이 믿기지 않을 정도로 풋풋한 비주얼을 유지하고 있다는 반응이다.

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누리꾼들 사이에서는 "곧 마흔인데 얼굴 처짐이 없네"라는 감탄까지 나왔다. 앞서 고아라의 근황 사진이 공개됐을 당시에도 "나이 먹는 건 나뿐인가 보다", "방부제를 드시는 게 분명하다", "여전한 요정 미모다" 등 놀랍다는 반응이 이어진 바 있다.

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고아라는 지난 2003년 KBS2 청소년 드라마 '반올림'에서 이옥림 역으로 데뷔했다. 당시 10대 소녀 특유의 풋풋한 매력으로 큰 사랑을 받았던 그는 2013년 tvN '응답하라 1994'에서 성나정 역을 맡아 또 한 번 전성기를 맞았다. 데뷔 당시부터 뛰어난 외모로 유명했던 고아라는 2003년 SM 청소년 베스트 선발대회에서 '외모짱' 대상을 수상하기도 했다.

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고아라는 지난해 티빙 '춘화연애담' 종영 인터뷰에서 자신만의 동안 관리 비결을 밝히기도 했다. 당시 그는 "타고난 것도 있지만 잘 먹고 잘 자고 운동도 열심히 한다"며 "노화는 어쩔 수 없으니까 물을 하마처럼 마신다. 예전에는 하루에 물 1L 마시는 것도 힘들었는데, 지금은 기본 3L 이상 마신다"고 털어놨다.

한편 고아라는 지난해 티빙 오리지널 시리즈 '춘화연애담'에서 화리공주 역으로 활약했다. 올해 1월에는 약 3년간 함께했던 킹콩 by 스타쉽과 전속계약을 종료했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com