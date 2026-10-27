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이서진, 명품 시계 차고 설거지·등산까지 "모셔둘 거면 갖고 싶지 않아"

조윤선 기자

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이서진, 명품 시계 차고 설거지·등산까지 "모셔둘 거면 갖고 싶지 않아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진이 고가의 명품 시계를 착용한 채 설거지와 등산까지 한다며 소장보다 실용성을 중시하는 시계 취향을 밝혔다.

23일 유튜브 채널 'GQ KOREA'는 '이서진의 설거지에서 시작된 불가리와의 인연, 여기까지 왔습니다. 시계가 좋아 모인 네 남자의 진.대 TIME'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이서진, 이용주, 양태오, 페니워치는 시계에 대한 이야기를 나눴다.

이날 이서진은 인생 첫 시계를 묻자 "초등학교 때 미키마우스 시계 같은 게 있었던 것 같다"고 회상했다. 이어 "중학교 때 카시오 전자시계가 우리 때 첫 시계로 생각하는 분들이 많을 거다. 어른이 되어서는 부모님께 까르띠에 시계를 선물 받았던 기억이 있다"고 밝혔다.

이서진은 "내가 내 돈 주고 산 시계는 까르띠에를 처분하고 내 돈을 보태서 불가리를 샀다. 2000년대 전후로 불가리가 굉장히 유행했던 시기가 있는데 그때 산 게 불가리 잠수 시계인데 지금은 없다"라고 설명했다.

그는 "필요 없으면 바로바로 없애는 게 낫다고 생각한다. 오래 소장해서 그 값어치를 생각하는 건 관심 없는 스타일"이라며 "안 하게 되는 건 평생 안 한다고 생각하지 그걸 나중에 다시 한다는 생각은 없다"고 말했다.

이서진, 명품 시계 차고 설거지·등산까지 "모셔둘 거면 갖고 싶지 않아"

과거에는 크고 터프한 시계를 좋아했지만 나이가 들면서 가볍고 편안한 제품으로 취향이 바뀌었다고도 밝혔다. 추구하는 스타일이 있느냐는 질문에는 "추구하는 게 없다"고 단호하게 답했다.

이어 "좋아하는 연기 스타일은 있다. 조지 클루니의 자연스러운 연기 스타일을 좋아한다"며 "스타일은 캐주얼한 스타일을 워낙 좋아한다. 차려 입는 걸 별로 안 좋아한다"고 말했다.

이서진은 "시계도 굉장히 캐주얼한 쪽으로만 본다. 컬렉터스 아이템 같은 건 가끔 선물로 준다고 해도 필요 없다고 한다. 어차피 찰 일이 없다"고 밝혔다.

그러면서 "집에 모셔둘 거면 굳이 갖고 싶지 않다. 그냥 편하게 기스가 나든지 말든지 물이 들어가든지 말든지 막 차는 스타일이다. 요리 프로그램하면서 시계 착용하고 설거지하고 물에 담근다. 그런 걸 보여주는 게 좋지 아끼는 스타일이 아니다"라고 설명했다.

요즘 유행하는 스마트워치에는 관심이 없다는 그는 "착용해 본 적도 없고 사본 적도 없다. 일이 바빠 본 적이 없어서 그렇다. 스마트워치 차는 분들은 급하게 확인할 것도 많은데 나는 그런 적이 한 번도 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "운동할 때도 불가리 알루미늄 시계를 차고 등산한다. 스마트워치를 차고 다니고 싶은 생각이 없다. 등산할 때는 알루미늄이 가볍다"고 덧붙였다.

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