이서진, 명품 시계 차고 설거지·등산까지 "모셔둘 거면 갖고 싶지 않아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진이 고가의 명품 시계를 착용한 채 설거지와 등산까지 한다며 소장보다 실용성을 중시하는 시계 취향을 밝혔다.

23일 유튜브 채널 'GQ KOREA'는 '이서진의 설거지에서 시작된 불가리와의 인연, 여기까지 왔습니다. 시계가 좋아 모인 네 남자의 진.대 TIME'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이서진, 이용주, 양태오, 페니워치는 시계에 대한 이야기를 나눴다.

이날 이서진은 인생 첫 시계를 묻자 "초등학교 때 미키마우스 시계 같은 게 있었던 것 같다"고 회상했다. 이어 "중학교 때 카시오 전자시계가 우리 때 첫 시계로 생각하는 분들이 많을 거다. 어른이 되어서는 부모님께 까르띠에 시계를 선물 받았던 기억이 있다"고 밝혔다.

Advertisement

이서진은 "내가 내 돈 주고 산 시계는 까르띠에를 처분하고 내 돈을 보태서 불가리를 샀다. 2000년대 전후로 불가리가 굉장히 유행했던 시기가 있는데 그때 산 게 불가리 잠수 시계인데 지금은 없다"라고 설명했다.

그는 "필요 없으면 바로바로 없애는 게 낫다고 생각한다. 오래 소장해서 그 값어치를 생각하는 건 관심 없는 스타일"이라며 "안 하게 되는 건 평생 안 한다고 생각하지 그걸 나중에 다시 한다는 생각은 없다"고 말했다.

Advertisement

과거에는 크고 터프한 시계를 좋아했지만 나이가 들면서 가볍고 편안한 제품으로 취향이 바뀌었다고도 밝혔다. 추구하는 스타일이 있느냐는 질문에는 "추구하는 게 없다"고 단호하게 답했다.

Advertisement

이어 "좋아하는 연기 스타일은 있다. 조지 클루니의 자연스러운 연기 스타일을 좋아한다"며 "스타일은 캐주얼한 스타일을 워낙 좋아한다. 차려 입는 걸 별로 안 좋아한다"고 말했다.

Advertisement

이서진은 "시계도 굉장히 캐주얼한 쪽으로만 본다. 컬렉터스 아이템 같은 건 가끔 선물로 준다고 해도 필요 없다고 한다. 어차피 찰 일이 없다"고 밝혔다.

그러면서 "집에 모셔둘 거면 굳이 갖고 싶지 않다. 그냥 편하게 기스가 나든지 말든지 물이 들어가든지 말든지 막 차는 스타일이다. 요리 프로그램하면서 시계 착용하고 설거지하고 물에 담근다. 그런 걸 보여주는 게 좋지 아끼는 스타일이 아니다"라고 설명했다.

Advertisement

요즘 유행하는 스마트워치에는 관심이 없다는 그는 "착용해 본 적도 없고 사본 적도 없다. 일이 바빠 본 적이 없어서 그렇다. 스마트워치 차는 분들은 급하게 확인할 것도 많은데 나는 그런 적이 한 번도 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "운동할 때도 불가리 알루미늄 시계를 차고 등산한다. 스마트워치를 차고 다니고 싶은 생각이 없다. 등산할 때는 알루미늄이 가볍다"고 덧붙였다.