[공식] KBS, 35기 신입 개그맨 발굴한다…"성별과 나이 상관無, 웃기는 열정만"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] KBS가 신입 코미디언 발굴에 나선다.

KBS '개그콘서트' 측은 26일 공식 홈페이지 및 유튜브 채널에 'KBS 35기 공채 코미디언 모집' 공고 및 영상을 게재하고 본격적인 채용 절차에 돌입했다.

영상에는 먼저 '개그콘서트' 인기 코너 '전부 노래자랑'에서 인도 배우 핫산으로 활약 중인 윤재웅을 비롯한 34기 코미디언들이 등장했다. 이들은 발리우드 스타일의 군무와 함께 "KBS 35기 공채 모집"을 외치며 시선을 사로잡았다. 이어 박준형, 박성광, 박소라, 송필근 등 선배 코미디언들이 "성별과 나이에 관계없이 웃기고 싶은 열정만 있다면 누구나 지원할 수 있다"라고 강조했다.

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접수는 오는 11월 13일까지 진행된다. 지원을 희망하는 자는 KBS 홈페이지에서 모집 요강을 확인한 뒤 서류를 접수하면 된다.

KBS 관계자는 "'개그콘서트'는 늘 새로운 코미디언들과 함께 성장해 온 무대"라며 "나이와 성별, 경력에 상관없이 자신만의 웃음을 가진 분이라면 누구든 문을 두드려 달라. 35기 코미디언들과 함께 더 다양하고 신선한 웃음을 선보이겠다"라고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com