'삼혼→美거주' 22기 정숙, 상철♥만 한국 보냈다.."솔비 결혼식 가려면 항공료 아껴야"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 22기 정숙이 근황을 전했다.

27일 정숙은 자신의 SNS에 "흑구가 보내온 선물"이라는 글과 영상을 게재했다.

영상 속 정숙은 "상자가 꽤 크다"라며 10기 상철이 보낸 결혼기념일 선물 박스를 열었다. 상자 안에는 예쁜 신발이 들어있었고 정숙은 "꽃도 있다"라며 상철이 보낸 꽃다발도 들어 보이며 미소 지었다.

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정숙의 근황에 한 누리꾼은 "왜 같이 한국 안 왔냐"라며 댓글로 질문을 건넸다. 상철이 최근 지인들과 제주도 여행을 즐기는 등 홀로 한국에서 시간을 보내고 있기 때문. 정숙은 "저는 내년 4월에 솔비님 결혼식 참석하러 가려고요. 비행기값 아껴야죠"라고 답해 눈길을 끌었다.

앞서 정숙과 상철은 솔비의 유튜브 채널에 출연했으며, 솔비는 두 사람의 결혼식에서 축가를 부른 바 있다.

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한편 정숙의 직업은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집 출연자다. 두 번의 이혼 경험이 있으며 무자녀다. 상철은 미국 거주 중인 사업가로 10기 돌싱특집에 출연, 이혼 후 두 자녀를 뒀다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전, 지난해 결혼식을 올렸다. 정숙은 미국으로 떠나 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.

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joyjoy90@sportschosun.com