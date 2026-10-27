이승기, 13년 만의 단독콘서트 '3분 매진' 알고 보니…객석 10% 이상 줄였다 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 이승기가 13년 만의 단독 콘서트에서 '3분 매진'이라는 화려한 기록을 세웠지만 정작 공연장 좌석은 10% 이상 줄였던 사실이 알려졌다. 티켓이 순식간에 동날 정도로 뜨거운 인기를 자랑하면서도 실제 판매 가능한 객석 수는 줄였다는 점에서 그 배경에 관심이 쏠린다.

이승기는 지난 23일부터 25일까지 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 '2026 이승기 콘서트 기승전 : 락(樂)'을 개최했다.

이번 공연은 이승기가 2013년 이후 약 13년 만에 선보인 정식 단독 콘서트로 화제를 모았다. 특히 지난 6월 예매를 시작한 24일과 25일 공연이 단 3분 만에 매진되면서 여전한 티켓 파워를 입증했다는 평가를 받았다.

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이에 공연기획사 측은 23일 공연을 추가해 총 3일간 무대를 진행했다.

그러나 눈길을 끄는 것은 실제 공연장의 좌석 규모다.

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27일 스포츠경향 보도에 따르면 공연기획사 측은 이번 콘서트에서 공식 객석 수보다 10% 이상 적게 의자를 배치했다고 밝혔다. 3분 만에 전석 매진이라는 기록을 내세웠지만 정작 공연장에 마련한 좌석은 수용 가능한 규모보다 10% 이상 적었던 셈. 객석 규모는 티켓 매진 속도와도 무관하지 않다. 같은 수요가 몰리더라도 판매 가능한 좌석 수가 적으면 매진 기록을 달성하기는 그만큼 수월해진다.

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'3분 매진'이라는 기록과 별개로 실제 몇 석이 판매됐는지, 최초 예매 당시 좌석 규모가 어느 정도였는지도 주목할 대목이다. 실제로 공식 예매처에서는 지난 9월 무대 세팅이 확정된 이후 기존 공연 일부 좌석을 추가로 판매한다는 공지도 내놓았다.

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한편 이승기는 이번 콘서트에서 '하기 힘든 말', '삭제', '되돌리다', '잊지마, 기억해, 늦지마' 등 대표곡을 선보이며 오랜만에 가수로서 관객들과 호흡했다. 공연을 마친 뒤에는 "살다 보면 지치고 힘든 순간들이 있다. 그럴 때 누군가 내 곁에 있다는 것만으로도 큰 힘이 되곤 한다"며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com