폐지 딛고 넷플 부활→청룡 수상도 했지만 결국 종영...김숙 "다시 뭉쳐 웃는 날 오길" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 넷플릭스 예능 '도라이버'가 전신인 KBS 2TV '홍김동전'부터 이어온 5년간의 여정을 마무리하는 가운데, 김숙이 아쉬움이 담긴 종영 소감을 밝혔다.

김숙은 25일 자신의 SNS에 '도라이버' 멤버들과의 추억이 담긴 촬영 현장 사진과 함께 소감을 남겼다. 그는 "회마다 남아 있는 사진이 정말 많다. 5년이란 시간 동안 우리 다섯 명은 정말 가족 같은 사이가 되었고, 이젠 안 만나면 이상할 정도가 됐다"며 멤버들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

이어 "아직 남은 에피소드들이 있으니 끝까지 함께해 주시고 미공개 사진도 많이 있으니 마지막 날 다시 인사드리겠다"며 "다시 이 멤버로 뭉쳐서 웃을 수 있는 날이 오길 바란다. 고마웠어. '도라이버'"라며 재회를 기약했다.

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앞서 '도라이버' 제작사 스튜디오투쁠(Studio++)은 공식 계정을 통해 현재 방송되고 있는 시즌6의 16회차를 끝으로 프로그램이 종영한다고 알렸다.

제작사는 "전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램"이라며 "남다른 서사와 관계성이 쌓여 있다 보니 출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤다"고 전했다.

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이어 "장수 예능이 존재하기 힘든 요즘 시대에 '도라이버'가 여기까지 올 수 있었던 건 늘 한결같은 사랑을 보내주신 팬 여러분 덕분"이라며 시청자들에게 감사의 뜻을 밝혔다.

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'도라이버'는 나사 빠진 다섯 남매 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 게임, 분장, 벌칙 여행, 먹방 등 매주 색다른 미션을 수행하는 버라이어티 예능이다.

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프로그램의 출발점은 2022년부터 2024년까지 KBS 2TV에서 방송된 '홍김동전'이다. '홍김동전'은 저조한 시청률을 이유로 2024년 종영했지만, 팬들은 트럭 시위 등을 통해 프로그램 존속과 출연진의 재결합을 요구했다. 이후 박인석 PD와 다섯 멤버는 2025년 2월 넷플릭스 '도라이버'로 다시 뭉쳐 인연을 이어갔다.

부활한 '도라이버'는 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 10 시리즈'에도 이름을 올리며 저력을 보여줬다. 지난 7월 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서는 '도라이버 시즌4: 더 라이벌'이 예능 부문 최우수작품상을 비롯한 3개 부문 후보에 올랐다. 김숙은 최우수여자예능인상, 주우재는 우수남자예능인상을 각각 수상하며 2관왕을 기록했다. 한 차례 종영을 겪은 뒤 다시 출발한 프로그램이 거둔 성과라는 점에서 의미를 더했다.

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또한 조세호가 사생활 관련 의혹 이후 다른 고정 예능에서 잇달아 하차한 상황에서도 '도라이버'는 멤버 교체 없이 5인 체제를 유지했다. 그러나 프로그램이 종영하면서 조세호에게 남아 있던 유일한 고정 예능도 사라지게 됐다.

KBS에서 한 차례 이별한 뒤 넷플릭스에서 새출발한 다섯 사람은 이번 종영을 끝으로 5년간 이어온 동행을 마치게 됐다. 두 프로그램에 걸쳐 멤버들의 케미를 지켜본 팬들 사이에서는 아쉽다는 반응이 이어지고 있다.

김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영의 마지막 여정이 담길 '도라이버' 최종회는 오는 11월 21일 공개된다.