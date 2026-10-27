"일반인 자녀면 가능할까"..이지혜 딸, 제이블랙 앞 1:1 오디션에 '시끌' [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜의 딸 태리 양이 안무가 제이블랙 앞에서 춤 실력을 평가받은 가운데, 연예인 자녀가 누리는 기회를 두고 누리꾼들의 의견이 엇갈렸다.

27일 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 딸 태리 아이돌 오디션 현장'이라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

이날 이지혜는 태리 양과 제이블랙을 찾아 태리 양의 춤 실력을 평가 받는 자리를 가졌다. 아이돌이 꿈인 태리 양은 제이블랙 앞에서 긴장감을 드러내면서도 준비한 춤을 끝까지 선보였다. 이지혜는 오디션을 마친 태리 양에게 "너무 떨렸어? 완전 긴장했네"라며 박수를 보냈고, 제이블랙의 평가를 앞두고는 "상처받기 없기. 냉정하게 들어야 해"라며 당부했다.

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제이블랙은 "전문 과정을 안 배웠으니까 어떻게 보면 다행인 거다. 전문과정을 배웠는데 지금처럼 하면 안 된다. 전문과정을 안 배운 지금 상태는 충분히 수긍이 가고 냉정하게 잘 하는 편인 게 맞다. 손가락 표현력이 예쁘게 나온다"라고 평가했다.

이어 "다만 아이돌이 되기 위해 기획사에 들어가면 가장 먼저 기본기로 힙합을 배운다. 그걸 안 배우면 아무리 케이팝을 백날 연습해도 절대 잘할 수 없다. 태리의 춤을 보고 기본기를 안 배웠다는 걸 1초 보고 알았다. 태리가 만약 진짜 (아이돌이) 하고 싶다면 기본기 트레이닝을 해야 한다. (기본기를) 안 배운 거나 마찬가지인데 잘하는 거다"라고 덧붙였다.

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댓글에는 "카메라도 보는 사람도 많은데 자신감 있게 깡도 있고 똘똘하네", "춤을 안 배운 상황에서 카메라, 어른들 앞에서 저렇게 끝까지 해낸 것 자체가 대단" 등 태리 양의 용기와 춤 실력을 칭찬하는 반응이 이어졌다.

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반면 "확실히 3루에서 시작하긴 하네. 세상은 애초에 공평할 수가 없긴 하다. 일반인 자녀가 저런 유명한 안무가 앞에서 춤추고 저런 깨알 같은 팁을 바로 코앞에서, 그것도 1대1 맞춤으로 (평가를) 들을 수 있을까?"라며 연예인 자녀가 얻는 특별한 기회에 씁쓸함을 표하는 댓글도 나왔다. 이 댓글은 많은 '좋아요' 수를 얻었고 갑론을박이 펼쳐졌다.

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"엄마가 가수 출신인데 출발선이 같을 수 있겠나", "일반인이 아니니 가능한 것", "한 번에 수백만 원을 준다고 해도 시간을 내주지 않을 확률이 높고, 스타트가 다르긴 하다" 등의 지적이 나온 반면 "재미로 보면 되지", "뭐가 그렇게 꼬였냐"라며 제이블랙의 댄스 학원을 가면 누구나 이 정도 오디션 기회는 얻을 수 있다는 반박도 나왔다.

한편 제이블랙은 고난도 퍼포먼스로 잘 알려진 안무가로, 최근 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 이수만이 제작한 9인조 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 안무를 맡아 다시금 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com