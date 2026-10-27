정종철, 일산 70평 팔고 '강남 45억 건물주'된 전말…"마누라가 이혼한다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 정종철이 아내의 강력한 요구로 경기 고양시 일산을 떠나 서울 강남으로 이사한 사연이 공개됐다.

26일 유튜브 채널 '김구라 경제연구소'에서는 김구라와 배우 이계인, 부동산 전문가들이 출연해 부동산 시장에 관한 이야기를 나눴다. 특히 일산 식사동에 거주했던 연예인들의 이야기가 나오던 중 정종철의 이사 일화가 화제로 떠올랐다.

이날 이계인은 과거 정종철과 KBS 예능 프로그램에 함께 출연했던 당시를 회상했다. 그는 "정종철이 식사동 자이 아파트에 70몇 평짜리 집이 있다고 하더라"며 정종철의 권유로 해당 지역에 관심을 갖게 됐다고 밝혔다.

Advertisement

특히 낚시를 좋아하는 이계인은 아파트 인근에 낚시터가 있다는 정종철의 말에 마음이 흔들렸다고. 이계인은 "정종철이 낚시도 같이 하자면서 무조건 들어오라고 했다. 낚시터에 들렀다가 집에 갔다가 다시 낚시하러 오는 생활을 생각하니 솔깃했다"고 설명했다.

그러나 정작 이사를 권유했던 정종철은 오래 머물지 않았다. 김구라는 "종철이는 판단이 빠르다. 딱 1년 있더니 '이거 아니네' 하고 바로 팔고 나오더라"고 말했다. 이에 이계인은 "그놈이 그러면 나한테 얘기를 해줘야지. 같이 나가자고 했어야 하는 것 아니냐"며 서운함을 드러냈다.

Advertisement

그러면서 정종철이 일산을 떠난 결정적인 이유도 공개했다. 이계인은 "왜 나가냐고 물었더니 마누라가 이혼한다고 그랬대. 서울로 나가자고 했다더라"고 전해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

정종철의 아내가 일산 생활을 계속하기보다 서울로 이사할 것을 강하게 요구했다는 것. 이계인에 따르면 정종철 부부는 이후 강남의 작은 집이라도 구하자는 쪽으로 의견을 모았고, 서울로 거처를 옮겼다.

Advertisement

김구라는 "그래서 서초동이나 방배동 쪽으로 가서 지금 잘된 것"이라며 "여자 말을 들어야 되는구나 싶었다"고 말했다.

이어 이계인은 "나는 솔직히 정종철 말에 솔깃했었다. 지금 옥동자 생각이 나니까 갑자기 열이 확 올라온다"면서도 "나한테 사기 친 건 아니다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

Advertisement

한편 정종철은 개그맨으로 활동하며 '옥동자' 캐릭터로 큰 인기를 얻었다. 아내 황규림과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

정종철은 지난해 서울 서초구 잠원동에 위치한 건물을 법인 명의로 45억원에 매입하며 '강남 건물주' 대열에 합류한 사실이 알려져 화제를 모았다. 해당 건물은 대지면적 약 54평, 연면적 약 143평에 지상 5층 규모다. 당시 등기부등본상 채권최고액은 39억6000만원으로, 약 33억원을 대출받아 매입한 것으로 추정됐다.

olzllovely@sportschosun.com