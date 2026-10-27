'붉은사막 인핸스드', 골든 조이스틱 '올해의 최고의 게임' 후보 올라

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펄어비스의 '붉은사막 인핸스드'가 글로벌 게임 시상식 골든 조이스틱 어워드에서 주요 부문 후보에 오르며 흥행에 이어 작품성까지 인정받을 기회를 잡았다.

골든 조이스틱 어워드 주최 측은 26일(이하 현지시각) '붉은사막 인핸스드'가 '올해의 최고의 게임(Ultimate Game of the Year)' 최종 후보에 올랐다고 밝혔다. 앞서 '올해의 PC 게임'과 '최고의 사운드트랙' 부문 후보에도 이름을 올려 총 3개 부문에서 수상에 도전하게 됐다.

1983년 시작해 올해 44회를 맞은 골든 조이스틱 어워드는 게임 전문 매체와 업계 전문가들이 후보작을 선정하고, 전 세계 이용자들의 투표로 수상작을 결정하는 시상식이다. 이용자 투표는 오는 31일까지 공식 홈페이지에서 진행되며, 수상작은 11월 11일 영국 런던에서 발표된다.

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'붉은사막 인핸스드'는 판매 성과에서도 두각을 나타내고 있다. 시장조사기관 서카나에 따르면 2026년 미국 비디오게임 판매 순위에서 누적 판매량 2위를 기록했으며, 글로벌 시장분석 기업 알리네아 애널리틱스 집계에서는 2026년 신규 IP 가운데 스팀 매출 1위에 올랐다. 스팀 글로벌 이용자 평가에서도 '매우 긍정적'을 유지하고 있다.

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해외 매체들도 판매 성과와 출시 이후 운영에 주목했다. 미국 경제지 포브스는 글로벌 대작들과 비교해도 좋은 성과를 거두고 있다며, 출시 이후 판매량이 빠르게 감소하는 경향이 있는 오픈월드 싱글 플레이 게임으로서는 이례적인 지표라고 분석했다. 북미 게임 매체 IGN은 출시 이후 거의 매주 이어지는 업데이트를 긍정적으로 평가하며 전통적인 콘솔 대작의 운영 방식과 차별화된 사례라고 짚었다.

펄어비스는 첫번째 다운로드 콘텐츠(DLC) '미지의 여정'을 오는 30일 전세계에 동시 출시하며 이용자층 확대에 나선다. 추가 콘텐츠는 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 스팀, 에픽게임즈 스토어에서 예약 구매할 수 있다. 예약 구매자에게는 '미지 탐험가의 잠수복(클리프·웅카)'과 '미지 탐험가의 경량 잠수복(데미안)' 등 게임 내 아이템을 제공한다.

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한편 '붉은사막'은 오는 11월 18일 열리는 '2026 대한민국 게임대상' 최종 후보에 올라 대상을 비롯해 다양한 부문의 수상을 노리고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com