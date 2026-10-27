엔씨, 게임 스타트업 지원 10년…올해는 지스타 B2C 무대로 확장

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엔씨가 10년째 이어온 게임 스타트업 지원 사업의 무대를 일반 관람객이 찾는 B2C관으로 넓힌다. 그동안 비즈니스 네트워크 구축과 홍보 기회 제공에 초점을 맞췄다면, 올해는 스타트업이 직접 이용자에게 게임을 선보이고 시장 반응을 확인할 수 있도록 지원한다.

엔씨는 한국인터넷기업협회와 함께 오는 11월 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임전시회 '지스타 2026'에서 스타트업 지원 프로그램 'Startup with NC'를 운영한다고 밝혔다. 후원 대상은 슈퍼조이와 지니소프트 등 2개사다.

엔씨는 2017년부터 게임 산업 생태계 활성화와 상생을 목표로 스타트업의 지스타 참가를 지원해 왔다. 지난해까지 43개 기업에 총 51회의 지원을 제공했다. 기존에는 B2B관 독립 부스와 입장권을 지원하고, 업계 관계자와의 비즈니스 협력 및 언론 홍보 기회를 제공하는 방식이었다. 올해는 후원 10주년을 맞아 B2C관에 별도 부스를 마련해 지원 범위를 넓힌다.

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이번 사업의 성과는 참여 기업들의 성장 지표에서도 확인된다. 한국인터넷기업협회가 실시한 성과 조사에서 응답 기업 17곳의 2025년 매출은 약 675억 8000만원으로, 지스타 참가 당시 매출인 약 102억 7000만원보다 558% 증가했다. 참가 이후 누적 매출은 약 2907억 7000만원에 달했다. 참가 당시 매출이 없었던 한 기업은 2026년 10월 기준 누적 매출 1941억원을 기록했다.

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고용과 투자 성과도 이어졌다. 응답 기업들의 종사자 수는 참가 당시 163명에서 현재 448명으로 늘어 285개의 일자리가 증가했다. 이들 기업이 지스타 참가 이후 유치한 누적 투자금은 약 192억 8000만원이며, 계약 체결 규모는 약 157억 2000만원으로 집계됐다.

이런 수치는 조사에 응답한 17개사를 대상으로 한 결과라는 점에서 전체 지원 기업의 성과로 일반화하기는 어렵지만 스타트업에 전시 기회와 업계 네트워크를 제공하는 지원 사업이 매출과 고용, 투자 등 사업 성장의 발판이 될 수 있음을 보여주는 좋은 사례라 할 수 있다.

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엔씨는 지스타 외에도 부산인디커넥트페스티벌(BIC), 인디크래프트, 대만 게임쇼 등 국내외 주요 게임 행사에 스타트업이 참가할 수 있도록 지원하고 있다.

박성호 한국인터넷기업협회장은 "10년이라는 긴 시간 동안 게임 스타트업의 든든한 동반자 역할을 해준 엔씨의 헌신과 상생 노력에 깊은 감사를 드린다"며 회원사들과 협력해 혁신적인 아이디어를 가진 스타트업이 역량을 펼칠 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.

장현영 엔씨 대외협력 상무는 "지난 10년간 지스타에 참가한 스타트업들이 게임 산업의 새로운 성장 동력으로 자리 잡고 있다"며 "올해는 B2C관 참가를 통해 스타트업이 이용자와 만나는 접점을 넓히고, 게임 생태계의 지속적인 성장을 위해 노력하겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com