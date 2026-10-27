네오위즈 '고양이와 스프: 마법의 레시피', 글로벌 출시 6개월 기념 이벤트

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네오위즈의 캐주얼 머지 게임 '고양이와 스프: 마법의 레시피'가 글로벌 출시 6개월을 맞아 신규 고양이와 한정 아이템을 앞세운 기념 이벤트를 진행한다.

네오위즈는 27일 '고양이와 스프: 마법의 레시피'에서 '정령제' 이벤트를 시작한다고 밝혔다. 지난 4월 28일 글로벌 서비스를 시작한 이 게임은 원작 '고양이와 스프'의 따뜻한 분위기와 아트 스타일을 계승한 후속작이다. 이용자는 머지 플레이로 획득한 '소망 별'을 활용해 고양이들의 쉐어하우스를 꾸미고 다양한 일상을 즐길 수 있다.

이번 이벤트는 오랜 잠에서 깨어난 정령들의 여왕 '티나'를 맞이하기 위해 고양이와 정령들이 축제를 준비한다는 설정으로 구성됐다. 스티커북과 시즌 고양이 이벤트, 부엉이의 마법약 연구 등 기존 콘텐츠에도 축제 테마를 적용했다.

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출시 6개월을 기념해 특별 제작한 희귀 고양이 '샤인 컬'과 '블룸 컬'도 추가된다. 쌍둥이 콘셉트의 한정 캐릭터로, '샤인 컬'은 이벤트에 참여해 무료로 얻을 수 있으며 '블룸 컬'은 한정 상품을 통해 획득할 수 있다.

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축제 테마의 이벤트 상점에서는 약 80종의 장식 요소를 교환해 중앙 홀을 꾸밀 수 있다. 새로운 테마 스킨도 추가되며, 단계별 목표를 달성하면 스토리 컷을 통해 정령들의 축제에 얽힌 이야기를 확인할 수 있다. 출석 및 미션 이벤트와 시즌 패스, 한정 패키지 등 기념 보상도 마련됐다. 정령들의 여왕 '티나'는 일정 시간마다 특별한 선물을 제공한다.

이용자 쿠폰도 공개했다. 쿠폰 코드 'MAGICHALFYR'를 12월 10일까지 등록하면 에너지 1000개와 보석 100개, 친구 '숲 요정 사슴', 이벤트 재화 300개 등을 받을 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com