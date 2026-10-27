‘닥터X’, 이번엔 ‘가짜 버스정류장’ 신고당했다…'5·18 소재' 후폭풍 계속[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 시청률 20% 돌파를 눈앞에 둔 김지원 주연의 SBS 드라마 '닥터X'가 예상치 못한 법적 논란에 휘말렸다. 5·18 민주화운동을 다룬 뒤 방영 중단을 요구하는 국회 청원이 등장한 데 이어, 이번에는 드라마 촬영을 위해 설치한 버스정류장 표지까지 도로법 위반 여부를 조사해 달라는 신고가 접수됐다는 소식이 전해졌다.

27일 한 민원인은 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 촬영 과정에서 설치된 임시 버스정류장 표지가 도로법을 위반했는지 확인해 달라며 국민신문고를 통해 관할 구청에 민원을 제기했다고 밝혔다.

문제가 된 것은 지난 24일 방송된 6회에서 등장한 버스정류장이다.

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당시 방송에는 518번 버스를 타고 국립5·18민주묘지를 찾아가는 장면이 등장했다. 극 중 버스가 멈춘 곳은 묘지 입구인 '민주의문' 앞에 설치된 '국립5·18묘지 정류장'이었다. 그러나 실제 518번 버스가 정차하는 정류장은 해당 장소에서 약 350m 떨어진 곳에 위치한 것으로 알려졌다. 드라마 속 버스정류장은 촬영을 위해 별도로 마련된 가상의 시설물이었던 것. 민원인은 해당 표지의 설치가 도로법상 허가받지 않은 도로점용이나 시설물 적치에 해당하는지 확인해 달라고 요청했다.

특히 촬영 전 도로점용허가 또는 장소사용 승인을 받았는지, 시설물이 보행자와 차량 통행에 영향을 미쳤는지 등을 조사해 달라는 취지를 밝혔다.

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민원인은 드라마에서 5·18 민주화운동을 다룬 내용 자체가 아니라 촬영용 시설물의 설치 과정과 행정 절차를 문제 삼은 것이라고 설명했다.

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이처럼 드라마 속 짧은 장면 하나가 행정기관의 판단을 요구하는 문제로까지 번지면서 '닥터X'를 둘러싼 논란도 더욱 커지고 있다.

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발단은 지난 24일 방송된 6회였다.

이날 방송에서는 1980년 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 총격으로 머리에 부상을 입은 오상범(하성광)의 사연이 그려졌다. 열두 살에 형을 잃고 자신 역시 머릿속에 총알 파편이 남은 채 46년간 고통받아온 인물이다. 천재 외과의 계수정(김지원)은 오상범의 오랜 상처를 마주하며 그를 치료하기 위해 나섰다.

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특히 극 후반에는 전두환 전 대통령을 연상시키는 가상의 전직 대통령 지두석이 의식을 잃은 채 병원에 이송되는 장면까지 등장했다. 국가폭력의 피해자와 가해자를 연상시키는 두 인물이 같은 병원에 놓이는 설정으로 강한 인상을 남겼다.

그러나 방송 직후 반응은 엇갈렸다. 일부 시청자들은 5·18 생존자가 안고 살아온 아픔을 조명한 의미 있는 장면이라고 호평했다. 반면 의학 드라마에 정치적으로 해석될 수 있는 소재를 갑작스럽게 끌어들였다며 비판하는 목소리도 나왔다.

급기야 지난 24일 국회 국민동의청원에는 'SBS 닥터X 드라마 방영 중단에 관한 청원'이 올라왔다. 해당 청원은 공개 전 동의 요건인 100명을 충족해 공개 여부 검토 단계에 들어갔다.

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이런 가운데 제작사 스튜디오S의 이옥규 책임프로듀서(CP)가 자신의 SNS에 드라마 포스터와 함께 "No fear(두려움 없다)"라는 문구를 게시해 눈길을 끌기도 했다.

아이러니하게도 시청률은 고공행진 중이다. 논란이 된 6회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 19.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 순간 최고 시청률은 무려 21.3%까지 치솟았다.

시청률로는 흥행 가도를 달리고 있지만 방영 중단 청원에 이어 촬영용 시설물에 대한 도로법 위반 신고까지 등장하면서 작품을 둘러싼 잡음은 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com