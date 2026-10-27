슈, ♥임효성과 4년째 별거 생활 중...훌쩍 큰 삼남매 선물에 감동 "내가 더 잘할게"

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[스포츠조선 조윤선 기자] S.E.S. 출신 슈가 생일을 맞아 삼남매가 직접 준비한 선물과 편지를 받고 벅찬 마음을 드러냈다.

슈는 26일 "애들아 많이 컸구나. 더 내가 잘할게. 사랑해"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 슈가 아들 임유 군과 쌍둥이 딸 임라희·임라율 양에게 생일선물을 받는 모습이 담겼다.

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삼남매는 엄마의 생일 전날 직접 팝업스토어를 찾아 선물을 준비했다고 밝혔다. 슈는 아이들이 자신을 위해 직접 선물을 골랐다는 사실에 기쁨을 감추지 못했다.

출장을 앞둔 엄마가 멀미할 것을 걱정해 사탕까지 챙긴 아이들의 세심함도 눈길을 끌었다. 슈는 "출장이 있어서 멀미 날까 봐 사탕까지 챙겨줬다"며 고마워했다. 이어 빼곡하게 적힌 편지를 읽으며 "야무지게 썼다"고 흐뭇해했다.

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삼남매는 직접 찍은 인생네컷과 현금까지 선물했고, 슈는 "어린놈이 다 컸다고 용돈도 준다"며 감격했다.

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한편 슈는 2010년 전 농구선수 임효성과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 도박 논란으로 활동을 중단했던 그는 지난해 개인 유튜브 채널을 개설한 데 이어 사업가로도 활동 중이다.

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지난 7월에는 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 남편과 별거 4년 차이며, 주말부부로 지내고 있다는 사실을 밝힌 바 있다.

당시 슈는 "서로 (지금 상황이) 너무 편하다. 같이 있으면 너무 힘들다"며 "남편이 잔소리가 있는 편이라서 내가 감정이 쌓여있던 게 많다"고 털어놨다.

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이어 "엄마, 아빠가 싸우는 걸 아이들에게는 절대 보여주고 싶지 않다, 엄마, 아빠를 친구 같은 부부로 인지시켜 주고 싶었다"며 "부모 역할은 제대로 하되 그 외에는 서로의 사생활에 관여하지 않기로 했다"고 밝혔다.

그러면서 "결혼, 이혼, 별거라는 단어가 묵직해 보이지만 우리는 쿨하게 생각한다. 내가 김남길 팬이데 오히려 남편을 가끔 보니까 뒤태가 김남길 같아 멋있어 보인다"고 덧붙였다.