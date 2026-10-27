신현준, ♥아내도 빵 터진 '찰떡 스킨톤'…"남미서 파운데이션 사 오는 유일한 한국인"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신현준이 남미에서 제2의 전성기를 누리고 있는 가운데, 현지 메이크업에 푹 빠진 근황이 공개돼 눈길을 끌었다.

26일 신현준의 아내 김경미 씨는 자신의 SNS에 "에콰도르의 메이크업이 자기 스킨톤이랑 찰떡으로 맞는다며 대만족. 남미에서 파운데이션 사 오는 유일한 한국인"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 에콰도르 현지에서 메이크업을 받는 신현준의 모습이 담겼다. 신현준은 갈색 슈트를 입고 의자에 앉아 눈을 감은 채 메이크업 전문가의 손길에 몸을 맡기고 있다.

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또 다른 사진에서는 메이크업을 마친 신현준이 분홍색 슈트로 갈아입고 현지 관계자와 다정하게 포즈를 취했다. 환하게 웃고 있는 모습에서 남미 일정을 즐기는 여유가 느껴진다.

특히 아내가 전한 '남미에서 파운데이션 사 오는 유일한 한국인'이라는 표현이 웃음을 자아낸다. 국내가 아닌 에콰도르에서 자신의 피부톤에 꼭 맞는 화장품을 발견하고 만족했다는 신현준의 색다른 모습이 눈길을 끈다.

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신현준의 남미 사랑에는 특별한 이유가 있다. 2003년 방송된 SBS 드라마 '천국의 계단'이 23년이 지난 지금까지 현지에서 폭발적인 인기를 누리고 있기 때문이다.

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극 중 한태화 역을 맡았던 신현준은 여주인공 한정서(최지우)를 향한 지고지순한 사랑으로 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 해당 작품은 2006년 스페인어 더빙으로 중남미에 소개된 이후 꾸준히 사랑받았으며, 최근 현지 방송과 스트리밍 플랫폼 등을 통해 다시 주목받고 있다.

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실제로 신현준은 지난 18일(현지시간) 에콰도르 과야킬에서 열린 아시아 문화 축제 '부도칸 과야킬 2026'에 참석해 3000명이 넘는 현지 팬들과 만났다.

공항에는 신현준을 보기 위해 팬들이 몰렸고, 행사장에는 10대부터 60대까지 다양한 연령층이 모여들었다. 일부 팬들은 20여 년 만에 극 중 '한태화'를 직접 만난 감격에 눈물을 흘리기도 했다.

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앞서 페루에서도 팬미팅을 개최하며 뜨거운 환대를 받았던 신현준은 남미에서 아이돌 못지않은 인기를 누리고 있다.

한편 신현준은 2013년 12세 연하의 첼리스트 김경미 씨와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com