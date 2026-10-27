‘이혼’ 황정음, 외간 男과 옷가게서 밀착 투샷…“남자친구냐”에 “남사친♥”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정음이 의문의 남성과 다정한 투샷을 공개해 관심을 모았다. 남자친구가 생긴 것 아니냐는 질문이 등장하자 직접 '남사친'이라고 해명했지만 하트 이모지까지 덧붙여 눈길을 끌었다.

황정음은 27일 자신의 SNS에 "요즘 우리"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 황정음의 소소한 일상부터 두 아들과 함께하는 육아 현장까지 다양한 모습이 담겼다.

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특히 가장 눈길을 끈 것은 한 남성과 함께 찍은 거울 셀카였다. 황정음은 검은색 가죽 재킷에 긴 치마를 입고 휴대전화를 든 채 사진을 촬영하고 있다. 그의 옆에는 검은색 재킷을 입은 남성이 바짝 붙어 서서 함께 거울을 바라보고 있다. 두 사람은 넓은 쇼룸으로 보이는 공간에서 자연스러운 분위기를 연출했다. 별다른 설명 없이 공개된 다정한 투샷에 누리꾼들의 궁금증이 쏠렸다.

급기야 한 누리꾼은 "첫 번째 사진! 남자친구이신가요??"라고 직접 물었다. 이에 황정음은 "남사친 수니리"라고 답하며 하트 이모지를 덧붙였다. 연인이 아닌 남자 사람 친구라는 사실을 직접 밝힌 것. 다만 친근한 답변에 하트까지 더해지면서 두 사람의 남다른 친분에도 관심이 모였다.

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남성과의 투샷 외에도 두 아들과 함께하는 일상 역시 시선을 사로잡았다.

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황정음은 분홍색 니트를 입고 헝클어진 머리로 카메라를 바라보는 꾸밈없는 셀카를 공개했다. 또 욕조에서 머리에 거품을 묻힌 채 장난스러운 표정을 짓고 있는 아들과 안경점에서 안경을 착용한 아들의 모습도 담았다. 식당에서는 아이들과 함께 식사를 즐기는 모습도 공개했다. 음식이 가득 차려진 테이블 옆에서 한 아이의 모습을 휴대전화로 촬영하는 황정음의 모습이 눈길을 끈다.

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특히 별도로 공개한 SNS 스토리에는 아이들의 장난감이 바닥을 가득 채운 거실 풍경까지 등장했다. 소파 위에는 옷가지와 생활용품이 쌓여 있고 바닥에는 자동차와 블록 등 각종 장난감이 어지럽게 흩어져 있다.

황정음은 해당 영상에 "괜찮냐"라는 짧은 문구를 덧붙이며 두 아들을 키우는 현실적인 육아 일상을 유쾌하게 드러냈다.

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한편 황정음은 지난 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 2020년 이혼 조정을 신청했다가 재결합했지만, 2024년 다시 파경 소식을 전했고 지난해 5월 이혼 절차를 마무리했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com