"김우빈♥, 하필 이광수 옆"..신민아, '청룡' 익룡 환호 비하인드 폭소 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 신민아가 남편 김우빈, 이광수와 함께한 '청룡시리즈어워즈' 비하인드를 예고해 기대를 모았다.

26일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 '알고 보면 개그캐(?) 러블리의 인간화! 신블리 신민아의 반전 매력부터 청룡 어워즈 비하인드까지!'라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

신민아는 "벌써 데뷔 29년 차, 4호선 3번 출구가 됐다"라는 유재석의 말에 폭소했다. 신민아는 "4학년 3반?"이라며 자신의 나이 43세를 언급했고 제작진은 "예쁘다. 세월은 나만 정통으로 맞았구나"라는 댓글을 띄웠다.

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신민아는 자신의 차기작 디즈니+ 드라마 '재혼 황후' 첫 공식 홍보 일정이 '청룡시리즈어워즈'였다는 말이 나오자, "제 남편 김우빈 씨가 후보로 오를 때부터 기분이 약간.. 광수 씨 옆이라고 하더라"라며 하필 김우빈이 이광수 옆에 앉아 불안했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

앞서 지난 7월 31일 열린 '청룡시리즈어워즈'에서 객석에 앉아있던 이광수는 대상 시상자로 신민아가 등장하자 "우와!"라고 큰 소리로 외쳤다. 이광수 옆자리였던 김우빈은 손으로 얼굴을 가리며 민망해했고 급기야 이광수를 말리며 깨알 재미를 선사했다. 김우빈은 그 와중에도 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛으로 웃음이 터진 신민아를 바라봐 설렘을 자아냈다.

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신민아가 28일 '유퀴즈' 본 방송에서 당시 상황에 대한 비하인드를 전할 것으로 예상돼 기대감을 안겼다.

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한편 신민아는 10년 열애 끝, 지난해 5세 연하 김우빈과 결혼식을 올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com