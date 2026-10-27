'파이널판타지14', 한국 공식 PvP 대회 개최…총상금 3000만원

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액토즈소프트가 온라인 MMORPG '파이널판타지14'의 한국 공식 PvP 대회를 확대 개편하고 e스포츠 경쟁력 강화에 나선다. 직업 선택을 제한하는 밴 시스템을 새롭게 도입하고 역대 최대 규모의 상금을 내걸어 전략적 승부의 재미를 높인다는 계획이다.

액토즈소프트는 '크리스탈라인 컨플릭트 리저널 챔피언십 2027 Korea(CCRC 2027 Korea)'를 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 대회는 5대5 PvP 콘텐츠 '크리스탈라인 컨플릭트'를 기반으로 진행된다. 2023년과 2024년 개최된 '리미트 브레이커스'를 확대 개편한 대회로, 명칭과 규모를 바꾸고 새로운 경기 규칙을 도입했다.

가장 큰 변화는 '직업 밴 시스템'이다. 경기 시작 전 양 팀이 사용할 수 없는 직업을 지정하는 방식으로, 상대 팀의 전략을 고려한 직업 선택과 대응이 중요해진다. 단순한 전투 실력뿐 아니라 팀별 조합과 전술 운용도 승부에 영향을 미칠 것으로 보인다.

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대회는 12월 8일 참가 신청 접수를 시작으로 내년 3월 14일까지 약 3개월간 진행된다. 참가 신청은 12월 28일까지 가능하며, '파이널판타지14' 계정을 보유한 이용자라면 최대 7명으로 팀을 구성해 참여할 수 있다. 예선 참가팀 8곳은 내년 1월 5일 공식 홈페이지를 통해 발표된다.

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예선은 내년 1월 30일 서울 지역 PC방에서 열린다. 3전 2선승제 조별 풀리그를 거쳐 4개 팀을 선발하며, 이후 5전 3선승제 토너먼트로 최종 결승 진출팀을 가린다. 본선 토너먼트는 '파이널판타지14' 공식 유튜브 채널에서 생중계된다. 결승전은 내년 3월 13~14일 서울에서 열리는 '팬페스티벌 2027 in 서울' 현장에서 진행될 예정이다.

총상금은 역대 최대인 3000만원이다. 우승팀에는 상금 2500만원과 전용 업적·칭호·트로피가 주어지며, 준우승팀은 500만원을 받는다. 예선 진출 8개 팀에도 대회 전용 업적과 칭호를 지급한다. 일반 이용자들을 위한 미션형 이벤트도 마련해 대회 참여와 관람의 재미를 더할 계획이다.

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액토즈소프트 최정해 프로듀서는 "'리미트 브레이커스'에 보내주신 모험가 여러분의 관심과 성원에 힘입어 한층 새로워진 대회를 선보이게 됐다"며 "직업 밴 시스템을 통해 더욱 치열하고 전략적인 경기가 펼쳐지길 기대한다"고 말했다.

한편 '파이널판타지14'는 올해 4월 한국과 글로벌 서버의 패치 동기화를 진행했으며, 2027년 신규 확장팩 '백은의 탐구자' 출시를 예고했다. 내년 3월 개최 예정인 팬페스티벌을 통해서도 이용자와의 접점을 넓혀갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com