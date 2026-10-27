렐루게임즈 '미메시스', 출시 1주년 대규모 업데이트…AI 공포 경험 강화

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크래프톤의 AI 기반 협동 공포 게임 '미메시스'가 얼리 액세스 출시 1주년을 맞아 대규모 업데이트를 진행했다.

이용자의 행동과 목소리를 모방하는 몬스터의 인공지능을 고도화하고, 플레이어마다 서로 다른 상황을 인식하게 하는 시스템을 도입해 협동과 의심이 교차하는 게임의 특성을 강화했다. 지난 6월 글로벌 누적 판매량 200만장을 돌파한 가운데 콘텐츠 확장을 통해 흥행을 이어간다는 구상이다.

크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈는 '미메시스'의 올해 두 번째 대규모 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

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지난해 10월 얼리 액세스로 출시된 '미메시스'는 4인 협동 공포 게임이다. 인공지능 기반 몬스터가 이용자의 외형과 행동, 목소리를 모방해 동료 사이에 섞여든다는 설정이 핵심이다. AI를 보조적인 기능이 아닌 게임 경험을 구성하는 중심 요소로 활용한 'AI 네이티브 게임'이라는 점에서 차별화된다.

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이번 업데이트의 주제는 '선로이탈(OFF THE RAILS)'이다. 트램이 기존 경로를 벗어나는 상황과 편집증으로 인한 심리적 혼란을 결합해, 이용자들이 협력하는 동시에 서로를 의심하도록 만드는 플레이 경험에 초점을 맞췄다.

가장 큰 변화는 편집증 시스템과 몬스터 AI의 고도화다. 게임 내 오염도에 따라 이용자마다 서로 다른 상황을 인식하도록 설계했으며, 오염도가 높아지면 특정 이용자에게만 몬스터가 보이거나 이상한 목소리가 들리는 등 예측하기 어려운 상황이 발생한다. 같은 공간에 있어도 서로 다른 정보를 접하게 되는 만큼, 동료의 말과 행동을 믿을 수 있는지 판단하는 과정이 게임의 새로운 변수로 작용한다.

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몬스터의 행동 방식도 개선했다. AI 기반 NPC인 '미메시스'가 이용자의 습관을 관찰하고 주변 환경에 더욱 세밀하게 반응하도록 기능을 강화했다. 단순히 외형과 목소리를 흉내 내는 데 그치지 않고 이용자의 행동을 자연스럽게 모방하도록 해, 누가 진짜 동료인지 구별하기 어려운 상황을 연출한다.

탐험 콘텐츠도 확장했다. 영화 촬영장을 배경으로 한 신규 맵은 실내와 실외의 경계가 없는 구조로 설계됐다. 맵에 진입할 때 트램이 예상하지 못한 장소에 도착하는 연출을 추가했으며, 새로운 몬스터와 스크랩, 정비소도 선보였다. 인벤토리 확장과 동료 간 통신을 지원하는 장비, 함정 등도 추가했고 게임 전반의 사용자 인터페이스(UI)를 개편했다.

출시 1주년을 기념한 이용자 이벤트도 진행한다. 플레이 기록을 바탕으로 생성되는 '생존신고서'를 발급받으면 기념 스킨을 획득할 수 있다. 스팀의 할로윈 이벤트 '스크림 V'에서는 27일부터 11월 3일까지 게임을 60% 할인된 가격에 판매한다. 게임·애니메이션 상품 판매 채널 에비텐을 통한 '미메시스' 굿즈 사전 예약도 27일 시작한다.

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'미메시스'는 지난 6월 일본 최대 게임 개발자 컨퍼런스인 CEDEC이 선정하는 'CEDEC 어워드 2026'에서 게임 디자인 부문 우수상을 받았다. AI 기술을 게임 설계에 접목한 기획력을 인정받았으며, 스팀 이용자 평가에서도 '매우 긍정적'을 유지하고 있다.

생성형 AI를 비롯한 인공지능 기술이 게임 개발 현장에 확산하는 가운데 '미메시스'는 AI 자체를 이용자가 체감하는 게임플레이의 핵심 요소로 활용한 사례다. 이번 업데이트가 새로운 콘텐츠 추가를 넘어 AI 기반 게임의 차별화된 재미를 얼마나 확장할 수 있을지가 향후 성과를 가를 요소가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com