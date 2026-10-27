[인터뷰①]제이비 "싱글인데 무거운 마음…이번엔 딥한 R&B 아닌 팝"

제이비. 사진제공=528Hz

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 제이비(JAY B)가 익숙한 R&B의 틀에서 벗어나 새로운 음악적 시도에 나섰다.

제이비는 27일 서울 마포구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 세 번째 싱글 '챕터.1(Chptr. 1)' 발매를 앞둔 소감과 신곡 작업 과정, 음악적 변화에 관해 이야기했다.

이날 발매되는 '챕터.1'은 지난 6월 발표한 미니 3집 'TR.EE(트리)' 이후 약 4개월 만의 신보다. 정규앨범이나 EP와는 다른 형식으로 선보이는 싱글 시리즈의 첫 번째 작품으로, 타이틀곡 '허니듀(Honeydew)'와 수록곡 '스위티(Sweetie)'이 담겼다.

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제이비는 "생각보다 무거운 마음이다. 싱글 단위다 보니 무겁게 생각하지 말아야겠다고 했는데, 진행할수록 진지해지는 부분이 있었다. 싱글이지만 잘해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "빠른 시일 내에 준비하다 보니 EP보다 싱글 단위로 선보이게 됐다. 그래도 의미를 담고 싶었다"고 설명했다.

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싱글 제목에도 이러한 고민이 반영됐다. 제이비는 "사실 싱글 단위를 어떻게 정의해야 할지 어려운 부분이 있었다. 저는 음악을 앨범 단위로 듣는 편이다. 싱글이라고 가볍게 하기보다는 무게감 있게 시리즈로 가져가면 어떨까 생각했다"며 "다음에도 '챕터2', '챕터3'로 이어갈 것 같다. 거창한 의미보다는 하나의 중요한 의미를 담고 싶었다"고 밝혔다.

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이번 앨범은 약 4~5개월에 걸쳐 준비했다. 아시아와 미국을 오가는 월드투어 일정과 신보 작업을 병행해야 했던 만큼 바쁜 시간을 보냈다.

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제이비는 "전체적인 방향성과 색깔, 정체성을 맞추는 시간도 필요했다. 중간중간 투어도 다녀와야 했다. 공연이 끝나고 숙소에 돌아와 체크할 것을 체크하고 잠들고, 일어나서 다시 체크하는 식이었다"고 돌아봤다.

제이비. 사진제공=528Hz

타이틀곡 '허니듀'는 리드미컬한 베이스라인과 몽환적인 신시사이저 사운드가 어우러진 신스웨이브 장르의 곡이다. 제이비는 "'허니듀'는 달콤한 애칭 같은 의미다. 달콤한 너를 위해 열심히 보여주겠다는 의미를 담았다"고 소개했다.

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특히 기존에 선보였던 음악과 차별화된 사운드를 구현하는 데 집중했다. 제이비는 "이번에는 기존 음악과 방향이 다르다. 사운드적으로 R&B에서 벗어나 신스 베이스에 가까워졌다. 퍼포먼스를 깔끔하게 보여줄 수 있는 장르이기도 하다"고 설명했다.

이어 "'허니듀'는 저에게 말랑말랑한 느낌이 있는 곡이다. 그래서 오히려 사운드의 질감을 거칠게 표현하고 싶어 신경을 많이 썼다"며 "휘파람 소리도 잘 어울려서 넣었지만, 가장 신경 쓴 부분은 베이스라인이었다"고 말했다.

작업 과정에서 고민도 적지 않았다. 제이비는 "휘파람 소리가 너무 키치한 느낌을 노리는 것 같아, 배제하고 베이스라인으로 가자는 의견도 있었다. 하지만 그 소리가 없으면 안 된다는 의견도 있었다"며 "이번에는 깊은 R&B보다는 팝적인 요소를 더하고자 했다"고 밝혔다.

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수록곡 '스위티'는 팬들을 향한 마음을 담은 팝 R&B곡이다. 제이비는 "'스위티'는 팬들을 생각하면서 만든 곡이다. 물론 '허니듀'도 팬들을 생각하며 작업했다"며 웃었다. 작업 참여 범위에도 "'스위티'는 처음부

터 끝까지 작업했고, '허니듀'는 작사와 작곡에 참여했다"고 답했다.

제이비. 사진제공=528Hz

타이틀곡 선정에서는 새로운 음악적 시도와 퍼포먼스 가능성을 고려했다. 제이비는 "'허니듀'가 퍼포먼스를 보여줄 수 있고, 귀에 꽂히는 부분이 더 있었다"며 "'스위티'는 제가 많이 들어서 그런지 힘이 조금 빠진 느낌도 있었다. 새로운 것을 보여주는 편이 낫겠다고 생각했다"고 말했다.

퍼포먼스에 대한 만족감도 드러냈다. 제이비는 "지금까지 작업했던 곡들 가운데 음악과 퍼포먼스가 가장 잘 맞는 것 같다. 딱 생각했던 대로 간결하고 멋있게 나왔다"며 "연습하면서도 기분 좋게 연습했다. 특히 포스트 부분의 안무가 매력적이다"고 자신했다.

제이비. 사진제공=528Hz

이러한 변화는 최근 마무리한 월드투어 '테이프: 루츠(tape: roots)'를 통해 자신의 음악적 뿌리를 돌아본 경험과도 맞닿아 있다.

제이비는 "공연과 이번 싱글은 조금 다른 것 같다"면서도 "공연을 통해 제가 좋아하는 음악이 R&B와 소울이라는 것을 다시 알게 됐다. 하지만 처음 음악을 시작한 것은 춤을 추면서였다"고 말했다.

이어 "춤을 추는 R&B를 해야겠다는 생각을 했고, 그러면서 팝적인 요소가 들어간 것 같다. 마이클 잭슨의 노래도 많이 들었다"고 덧붙였다.

제이비의 새 번째 싱글 '챕터.1'은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com