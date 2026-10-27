[인터뷰②]제이비 "갓세븐 '하지하지마', 활동할 때나 잘되지…그때 안 된 이유 있었다"

제이비. 사진제공=528Hz

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 제이비(JAY B)가 12년 만에 재조명된 히트곡 '하지하지마'에 솔직한 반응을 보였다.

제이비는 27일 서울 마포구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 최근 갓세븐의 '하지하지마'가 다시 주목받는 현상에 얘기했다.

갓세븐이 2014년 발표한 '하지하지마'는 최근 숏폼과 SNS를 중심으로 다시 회자되고 있다. 특히 후배 아이돌들이 해당 곡의 안무를 따라 하는 챌린지에 참여하면서 12년 전 무대도 새롭게 주목받는 중이다.

Advertisement

이에 제이비는 "활동할 때나 잘되지"라며 웃었다.

그러면서 "그때 안 된 이유가 있었다. 의상이…"라고 말을 흐리마 "멜빵이었는데 핏도 그렇고 이상했다"고 당시 스타일링을 짚어, 폭소를 샀다.

Advertisement

후배들이 갓세븐의 음악을 다시 선보이는 모습에서는 선배가 됐다는 사실도 실감하고 있었다.

Advertisement

제이비는 "영향을 주는 선배가 됐다는 생각은 많이 들었다"며 후배 그룹 킥플립과의 일화를 소개했다.

Advertisement

""갓세븐이 '파이톤(PYTHON)'으로 활동할 때 킥플립 친구들과 활동이 겹쳤다. 그 친구들이 저희에게 사인 CD를 줬고, 저희도 CD를 주면서 교환했다"고 회상한 제이비는 "그 친구들이 뭐라고 적었는지 봤는데, '선배님들 덕분에 저희가 이렇게 활동할 수 있었다'고 하더라. 그렇게 이야기해 주는 게 예쁘더라"고 말했다.

제이비. 사진제공=528Hz

음악방송 현장에서 달라진 K팝 문화도 체감했다고 밝혔다. 제이비는 최근 음악방송 출연 계획에 대해 "계획은 있는데 낄 자리가 있는지 모르겠다. 가니까 이제 거의 최고참이 됐더라"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

특히 후배 아이돌들의 숏폼 콘텐츠 촬영 문화가 인상적이었다고. 제이비는 "최근 시상식에 갔을 때 최고참은 아니었지만, 새로운 문화를 보고 놀랐다. 쉬는 시간이 없더라. 뒤에서 계속 숏츠나 릴스를 찍는 모습을 보면서 신기했다"고 설명했다.

다만 이러한 트렌드를 자신의 활동에 접목할지에는 고민이다. 제이비는 "기회가 있으면 할 것 같다. 그런데 사실 제가 겨냥하는 부분이 그런 것과는 거리가 있는 것 같아서 고민은 계속된다"며 "너무 유행이다 보니 그런 생각은 들지만, 제 음악과 퍼포먼스에 그런 걸 할 만한 게 있는지 고민한다"고 털어놨다.

제이비의 새 번째 싱글 '챕터.1'은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com