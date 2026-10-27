‘심규덕♥’ 이아영, 임신 계획 밝혔다 “12월부터 엽산 같이 먹기로”

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[스포츠조선 조민정 기자] '돌싱글즈' 출신 이아영이 변호사 심규덕과 재혼한 지 두 달 만에 본격적인 2세 준비 계획을 공개했다. 오는 12월부터 남편과 함께 엽산을 복용하기로 했다는 구체적인 계획까지 밝히며 임신에 대한 기대감을 드러냈다.

이아영은 26일 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.

이날 한 누리꾼이 자녀 계획을 묻자 이아영은 "12월부터 엽산 같이 먹기로 했다. 노산노산"이라고 답했다.

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엽산은 태아의 신경관 발달에 중요한 영양소다. 이아영이 남편과 함께 엽산을 챙겨 먹기로 했다고 밝힌 만큼 두 사람의 2세 계획에도 관심이 쏠리고 있다.

특히 이아영은 앞서 지난 7일에도 2세 계획에 대해 "둘 다 생각은 있다"며 부부 모두 아이를 원하는 마음이 있다고 밝힌 바 있다.

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반면 혼인신고는 아직 하지 않은 상태다.

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이날 이아영은 혼인신고를 언제 할 예정이냐는 질문에 "1년 뒤? 사실 딱히 안 정했다"고 답했다. 지난 25일에도 혼인신고 여부를 묻는 질문에 "아니요. 아무 생각이 없습니다"라며 웃음을 보인 바 있다.

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한편 이아영은 MBN '돌싱글즈' 시즌1, 심규덕은 시즌5에 각각 출연해 얼굴을 알렸다. 서로 다른 시즌에 출연했던 두 사람은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했고 지난 8월 23일 서울 강남의 한 예식장에서 결혼식을 올렸다.

당시 결혼식 비용이 약 1억원에 달했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 이아영은 "지인 찬스도 받고 축의금이 많이 들어와 오히려 남았다"며 결혼식 뒷이야기를 공개하기도 했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com