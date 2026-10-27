핑클 24년 전 '영원' 녹음실 사진 최초 공개..."이효리 작사, 저작권료 아직 나와"

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[스포츠조선 이지현 기자] 21년 만에 완전체 활동을 준비 중인 그룹 핑클의 24년 전 녹음실 사진이 공개됐다. 특히 이효리가 직접 작사한 히트곡 '영원'의 작업 현장으로, 과거 이효리가 해당 곡의 저작권료를 언급했던 사실까지 재조명되고 있다.

작곡가 유정연은 27일 자신의 SNS에 "부밍스튜디오에서 효리가 작사하고 내가 만든 곡 녹음할 때 핑클 멤버들과 찍은 사진. 이게 벌써 24년 전"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 유정연을 중심으로 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 등 핑클 네 멤버가 다정하게 모여 있는 모습이 담겼다.

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편안한 옷차림으로 카메라 앞에 선 멤버들은 풋풋한 미모를 자랑했다. 특히 모자를 눌러쓴 이효리부터 긴 생머리의 옥주현, 환한 미소를 짓고 있는 이진과 성유리까지, 지금과 크게 다르지 않은 모습이 눈길을 끈다.

해당 사진은 2002년 발표된 핑클의 정규 4집 타이틀곡 '영원'의 녹음 당시 촬영된 것으로 보인다. '영원'은 이효리가 직접 작사를 맡고 유정연이 작곡과 편곡을 담당한 곡이다. 애절한 사랑과 기다림을 담은 가사와 핑클 멤버들의 감성적인 목소리가 어우러지며 많은 사랑을 받았다.

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특히 이효리는 과거 방송에서 해당 곡의 저작권료를 언급해 화제를 모으기도 했다. 이효리는 지난 2013년 5월 방송된 Mnet '이효리쇼'에서 핑클 활동 당시 작사를 시작했다며 "작사를 슬금슬금 시작한 게 핑클 때였다. 소녀적이었는데 아직도 그 노래의 저작권료가 나온다"고 밝힌 바 있다. 2002년 발표된 노래가 11년이 지난 뒤에도 저작권료를 안겨주고 있다는 사실을 공개한 것이다.

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무엇보다 이번 사진이 더욱 관심을 끄는 이유는 핑클이 최근 21년 만의 완전체 활동을 공식화했기 때문이다. 핑클은 지난 9월 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버가 다시 뭉쳐 본격적인 그룹 활동을 준비하고 있다고 발표했다. 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클(Forever Fin.K.L)' 이후 약 21년 만이다.

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이번 프로젝트의 기획과 운영을 맡은 젬스톤이앤엠은 향후 약 2년간 새로운 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 브랜드 협업 등 다양한 활동을 선보일 계획이다. 2028년 데뷔 30주년까지 활동을 이어간다는 구상이다.

최근 이효리를 비롯해 멤버들은 안무연습실 사진을 공개하는가 하면, 팬들의 정성이 담긴 선물을 인증하며 고마움을 표현하기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com