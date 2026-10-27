"日경락 이정도일 줄은"...풍자, 붓기 싹 빠지고 핼쑥해진 얼굴

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 일본 오사카에서 독특한 클렌징과 마사지 관리를 받은 뒤 한층 달라진 얼굴을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 26일 풍자의 유튜브 채널에는 '일본에만 있는 역대급 리프팅 마사지. 오사카 맛집여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 풍자는 오사카에서 특별한 샴푸와 얼굴 클렌징을 받을 예정이라며 설렘을 드러냈다. 그는 "제가 사실 어제부터 머리를 안 감았다. 여기 오사카에 진짜 시원하게 샴푸를 해주는 데가 있다더라. 얼굴 클렌징까지 해주는 곳이라 예약했다. 너무 기대된다"고 말했다.

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이어 "사실 오사카의 이것 때문에 왔다고 해도 과언이 아니다. 쇼츠를 보고 이분을 너무 만나고 싶었다"며 해당 매장을 찾은 이유를 밝혔다.

가게에 들어선 풍자는 독특한 복장을 한 관리사와 반갑게 인사를 나눴다. 그는 "너무 기대된다. 여기서 샴푸를 받은 분들은 극락으로 가는 표정이더라"며 기대감을 감추지 못했다.

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본격적인 클렌징이 시작되자 예상치 못한 상황도 펼쳐졌다. 얼굴에 물이 쏟아지자 풍자는 "숨을 쉴 수가 없다. 지금 내가 원하는 게 이게 아니다. 장난 아니다"라며 눈을 질끈 감았다.

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그러나 샴푸가 시작되자 반응은 달라졌다. 풍자는 "너무 시원하다"며 만족감을 드러냈고, 이어진 강도 높은 얼굴 마사지에는 정신을 차리지 못하는 모습을 보였다.

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모든 관리가 끝난 뒤 풍자의 얼굴은 한층 달라진 모습이었다. 붓기가 빠지고 핼쓱해진 얼굴. 한층 갸름해진 모습에 풍자 역시 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "경락까지 해주신 것 같다. 이 정도인 줄 몰랐다"고 소감을 밝혔다.

한편 풍자는 최근 약 1년 5개월 동안 37kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.