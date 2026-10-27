"임신·낙태·성병·제작진 협박 NO" 31기 옥순, 루머만 15개…결국 강경대응 선언

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 자신과 관련된 각종 루머들에 대한 강경 대응을 선언했다.

옥순은 26일 자신과 관련된 15개의 루머들에 대해 직접 언급하며 반박에 나섰다. 옥순은 "결혼을 계획한 사실이 없으며 고가의 반지를 선물 받거나 프러포즈를 받은 사실이 없다", "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "단 한 번도 데이팅앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다", "성병과 관련된 의혹은 사실이 아니"라며 직접 해명했다.

또 "객실승무원 시절 남자관계가 문란했다는 주장은 사실이 아니다", "ㄱㅎㅅㄷ 대변인이라는 주장은 사실이 아니다", "개명 전 이름으로 전라도 지역에서 부대변인 활동을 했다는 내용은 사실이 아니다", "객실승무원 시절 고용전환이 되지 않아 퇴사한 사실이 없다"고 밝히기도.

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이어 SBS PLUS '나는 솔로' 31기 방송 중 제작진을 협박해 통편집된 것과 관련한 루머에 대해서도 "자살이나 어머니의 병명을 언급하며 제작진에게 통편집을 요구했다는 주장은 사실이 아니"라고 밝혔다. 15개 루머에 대해 조목조목 반박한 옥순은 "가장 빈도가 높은 내용들이며 선처 없다"며 강경대응을 선언했다.

'나는 솔로' 31기 옥순은 31기 영호와 최종 커플이 되었으나 순자 따돌림 의혹으로 질타를 받으며 영호가 운영하는 치과까지 '별점 테러'를 받는 등 피해를 받았다. 이에 옥순은 라이브 방송을 통해 영호와 결별했다며 눈물로 밝혔던 바. 하지만 결별을 발표한지 약 5개월 만인 지난 26일 옥순과 영호의 커플 사진이 유출되며 논란이 일었다. 이에 옥순은 "해당 사진은 저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼이 임박했거나 재교제를 시작했음을 알리기 위해 게시한 사진이 아니며 어떠한 의도를 가지고 공개한 것도 아니"라고 해명했다. 그러면서 옥순은 순자 왕따 가해 의혹을 다시 한번 부인하며 "정상적인 사회생활조차 어려운 상황에 이르렀다"고 호소했다.

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wjlee@sportschosun.com