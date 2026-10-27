구교환, 한 살 형 조인성 등에 덥석 업혔다…변우석·정해인도 ‘빵’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 조인성이 구교환을 등에 업은 뜻밖의 모습으로 웃음을 자아냈다. 특히 드라마 '선재 업고 튀어'의 주역 변우석이 바로 옆에서 이를 지켜보며 웃음을 터뜨리면서 온라인에서는 '교환 업고 튀어'라는 재치 있는 반응까지 등장했다.

27일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 '한 자리에 모인 넷플릭스 패밀리 | 넷플릭스 10주년'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 넷플릭스 한국 서비스 10주년을 기념해 진행된 '넷플잔치' 현장에서 배우들이 단체 기념사진을 촬영하는 모습이 담겼다.

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이날 현장에는 이정재, 이병헌, 송혜교, 공유, 조인성, 구교환, 정해인, 변우석 등 톱스타들이 총출동해 장관을 이뤘다.

특히 화제가 된 것은 단체 촬영 도중 포착된 조인성과 구교환의 장난기 넘치는 모습이었다.

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구교환은 조인성의 등에 덥석 업히며 친근감을 드러냈고 조인성 역시 그를 업은 채 자연스럽게 장난을 받아줬다. 좀처럼 보기 어려운 두 배우의 유쾌한 투샷이 현장 분위기를 한층 화기애애하게 만들었다.

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옆에 서 있던 변우석도 두 사람의 모습을 지켜보며 웃음을 터뜨렸다. 뒤에 자리한 정해인 역시 환하게 웃으며 이들의 장난에 동참했다.

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조인성과 구교환은 지난 2021년 개봉한 영화 '모가디슈'에서 함께 호흡을 맞춘 사이. 당시 조인성은 남한의 강대진 참사관, 구교환은 북한의 태준기 참사관을 연기했다. 5년 전 작품으로 인연을 맺었던 두 배우가 이번에는 장난기 가득한 모습으로 재회해 눈길을 끌었다.

두 사람의 나이 관계에도 관심이 쏠렸다. 조인성은 1981년생, 구교환은 1982년생으로 조인성이 한 살 형이다. 구교환은 형인 조인성의 등에 업힌 채 장난꾸러기 동생 같은 매력을 발산했다.

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영상을 접한 누리꾼들도 뜨거운 반응을 보였다.

누리꾼들은 "구교환이 형이야 조인성이 형이야?", "구교환 왜 이렇게 철없는 노답 동생 같냐", "구교환 매달린 게 아니라 업힌 거네", "다들 귀여워", "내 호감 배우들 저러고 사진 찍었구나. 모아준 넷플릭스 감사" 등의 반응을 쏟아냈다.

또 다른 누리꾼은 뒤편에 서 있던 정해인의 모습을 두고 "정해인 뭔가 판넬같이 서 있네"라고 반응해 웃음을 더했다.

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한편 넷플릭스는 지난 24일과 25일 서울 상암 문화비축기지에서 한국 서비스 10주년 기념 행사 '넷플잔치'를 개최했다. 행사에는 약 1만 명의 팬들이 현장을 찾았고 이정재부터 송혜교, 공유, 변우석 등 총 55명의 출연진이 참석해 자리를 빛냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com