오윤아, 학원비도 못 내던 학창 시절 "찢어지게 가난..차별 대우 받아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 오윤아가 어려운 가정 형편으로 무용 레슨비조차 내기 힘들었던 학창 시절을 떠올렸다.

23일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '민이와 제주도로 떠난 윤아! 자연에서 힐링하며 몸매 관리까지?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 오윤아는 10년지기 친구가 제주도에 개원한 탄츠플레이 학원을 방문했다.

이날 친구는 오윤아가 학창 시절 현대무용을 전공한 사실을 언급하며 "무용 선생님이 이 비율과 비주얼을 가만히 뒀겠냐"고 말했다.

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이에 오윤아는 "유연한 건 타고났다. 어렸을 때 우리 아빠가 체조를 해서 유연함을 닮았다"고 밝혔다.

이어 "그런데 레슨비도 못 내고 다녔다. 집이 찢어지게 가난했다"며 "선생님이 차별 대우를 하면서까지 날 되게 예뻐해 주셨는데 학원비도 잘 못 내고 콩쿠르 나가야 되는데 작품비, 의상비도 없었다"고 회상했다.

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오윤아는 "선생님이 나를 무용을 얼마나 시키는지 다른 사람은 몰라도 무조건 나는 1등 해야 된다고 했다"며 "그래서 레슨을 매일 갔다. 선생님이 레슨비를 한 푼도 안 받았다"며 고마움을 전했다.

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그러면서 "그때 발톱 빠지고 난리도 아니어서 울면서 했다"며 쉽지 않았던 훈련 과정을 떠올렸다.

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또 오윤아는 "나중에 콩쿠르 대회 나갔는데 중간에 외운 안무를 다 까먹었다. 내 몸이 다 너무 익숙하게 익혀놨는데 아무것도 모르겠더라"며 아찔했던 순간을 회상했다.

이어 "그런데 내가 잠깐의 쉼도 없이 내가 할 수 있는 동작을 즉흥으로 다 해버렸다. 그래서 1등했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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한편 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔다. 지난 7월에는 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전해 많은 축하를 받았다.