고지용-허양임, 이혼 소송 중 '극과극' 근황..."볼 패이고 핼쑥" vs "에너지 철철"

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[스포츠조선 김수현기자] 이혼 소송 중인 가정의학과 전문의 허양임과 그룹 젝스키스 출신 고지용이 사뭇 다른 '극과 극의 근황'을 전해 눈길을 끌고 있다.

지난 26일 허양임은 "에스팀 모델아카데미 학생들과 함께 올바른 다이어트와 10대부터 20대 초반의 피부 관리에 대해 이야기하는 시간을 가졌다"며 근황을 전했다.

국내 대형 모델 에이전시에 초청된 그는 예비 모델들을 대상으로 건강한 체중 관리와 피부 관리법에 대해 강의를 진행했다.

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이어 허양임은 "차세대 글로벌 톱모델이 될 유망주들의 열정 덕분에 저도 즐겁고 에너지 넘치는 시간이었다"고 소감을 밝혔다.

그간 유튜브 콘텐츠 등을 통해 건강과 다이어트, 피부 관리 정보를 공유해 온 허양임은 이번 모델 아카데미 강연을 통해 의료 전문가로서 활동 영역을 한층 넓히는 모습을 보였다.

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반면 같은 날 고지용은 다소 씁쓸한 근황을 전해 대비를 이뤘다. 현재 아들 승재 군을 전처 허양임에게 보내고 홀로 지내고 있는 고지용은 반려견과 떠난 강릉 여행 사진을 공개했다.

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특히 고지용은 다소 야윈 얼굴과 깊어진 볼 패임 등 핼쑥해진 모습으로 눈길을 끌었다.

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한편 허양임은 2013년 젝스키스 출신 고지용과 결혼해 슬하에 아들 하나를 뒀으나, 2024년 이혼했다. 두 사람은 현재 양육권과 면접교섭권 등을 둘러싸고 법적 분쟁을 이어가고 있다.