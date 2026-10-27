관객 걱정에 튀어나온 말이 논란으로…권진아·허각, 알고보니 '음악예능' 절친

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 권진아가 자신의 공연 이후 허각의 무대가 예정돼 있었음에도 관객들에게 일찍 귀가할 것을 권유한 발언으로 논란에 휩싸였다.

지난 21일 서울광장에서 열린 '문화가 흐르는 서울광장' 폐막 공연에는 가수 권진아와 허각이 출연해 시민들과 만났다.

이날 허각보다 먼저 무대에 오른 권진아는 관객들에게 "요즘 독감이 엄청 유행이잖아요"라며 건강에 대한 걱정을 드러냈다. 이어 "우리 빨리 이거 듣고 빨리 집에 가자. 어때요? 좋죠? 빨리 집에 돌아가시면 좋을 것 같다"고 말했다.

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문제는 권진아의 공연이 이날 마지막 순서가 아니었다는 점이다. 권진아에 이어 허각의 무대가 예정돼 있었던 것.

이후 무대에 등장한 허각은 권진아의 발언을 직접 언급해 눈길을 끌었다. 허각은 "뒤에 제가 하는 줄 모르고 그랬나 보다. 끝나고 빨리 가라고 그러더라"며 앞선 상황을 재치 있게 받아쳤다.

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그러면서 "혹시나 걱정이 돼서 올라왔는데 많이 계시네요. 다행히"라고 너스레를 떨었다. 허각의 농담에 현장에서는 웃음이 터져 나왔다.

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그러나 두 사람의 발언이 담긴 영상이 온라인상에 확산하면서 예상치 못한 논쟁으로 번졌다. 일부 누리꾼들은 권진아가 다음 출연자를 충분히 배려하지 못했다고 지적했다. 아직 공연이 끝나지 않은 상황에서 관객들에게 집에 돌아가라고 말한 것은 뒤이어 무대에 오를 허각에게 실례가 될 수 있다는 반응이다.

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특히 허각이 자신의 무대에 관객들이 남아 있을지 걱정했다는 취지로 농담까지 건넨 만큼, 권진아의 발언이 경솔했다는 의견도 나왔다.

반면 권진아를 옹호하는 목소리도 만만치 않다. 누리꾼들은 "앞뒤 상황도 모르면서 몰아가면 안 된다", "현장에 없었던 사람들만 오해하고 있는 거다", "잘못 말한 거겠지", "둘이 친해서 장난친 것 아니냐" 등의 반응을 보였다. 권진아가 독감 유행을 언급한 만큼, 야외 공연을 관람하는 시민들의 건강을 걱정하는 과정에서 나온 말일 뿐 악의적인 의도는 없었을 것이라는 해석이다.

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또한 실제로 권진아와 허각은 과거 SBS 음악 프로그램 '더 리슨' 시즌5에 함께 출연한 인연이 있다. 이에 두 사람의 친분을 바탕으로 한 가벼운 농담이었을 가능성도 제기되고 있다.

한편 권진아는 SBS 'K팝스타 시즌3'를 통해 얼굴을 알린 뒤 2016년 정식 데뷔했다. 이후 '운이 좋았지', '끝', '위로' 등 다수의 곡으로 사랑받았다. 허각은 2010년 Mnet '슈퍼스타K2'에서 우승하며 데뷔해 '언제나', '나를 잊지 말아요', 'Hello' 등의 히트곡을 발표했다.

olzllovely@sportschosun.com