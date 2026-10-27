‘중식 여왕’ 정지선, 하이디라오와 경쟁…부산에 ‘1인 훠궈’ 매장 연다

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[스포츠조선 조민정 기자] '중식 여왕'으로 알려진 정지선 셰프가 새로운 외식 브랜드를 선보인다.

정지선은 외식기업 FG와 손잡고 오는 28일 부산 서면 롯데백화점 부산본점에 중식 브랜드 '텐텐라이(天天來)' 1호점을 오픈한다.

텐텐라이는 중국어로 '매일 와'라는 뜻으로 혼자서도 간편하게 중식을 즐길 수 있도록 기획된 브랜드다. 정지선이 개발에 참여한 레시피를 바탕으로 1인 훠궈와 마파두부밥, 마파두부면, 총유면, 마라샹궈 등을 판매한다.

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특히 1인 훠궈는 개인별로 메뉴를 선택해 즐길 수 있는 방식이다. 샤브샤브 메뉴는 멸치담백, 얼큰미나리, 매콤버섯 등 한국 소비자들의 입맛을 고려한 육수로 구성했다.

이번 사업에는 부창제과, 강호연파, 태평양돈까스 등을 운영해 온 외식기업 FG가 참여한다. 정지선의 중식 레시피와 FG의 외식 브랜드 운영 경험을 결합한다는 계획이다.

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1호점 입지로는 서울이 아닌 부산을 선택했다. 정지선은 오픈 당일인 28일 오후 4시부터 7시까지 매장을 찾아 고객들과 직접 만날 예정이다.

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1인 훠궈 시장에는 글로벌 훠궈 브랜드 하이디라오도 진출해 있다. 하이디라오는 '하이파이브'를 통해 1인 훠궈 시장 공략에 나선 바 있어 정지선의 신규 브랜드와 경쟁 구도를 형성할 전망이다.

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한편 정지선은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁', JTBC '냉장고를 부탁해' 등 각종 방송 프로그램에 출연하며 인지도를 높였다. 이번에는 새로운 외식 브랜드를 통해 사업 영역을 확대한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com