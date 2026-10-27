[공식] 강홍석, 표예진과 앙숙 케미 선보인다…'연극이 끝난 후' 출연

사진 제공=잼 엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강홍석이 따스한 위로를 전한다.

강홍석이 오는 11월 19일 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'의 두 번째 작품 '연극이 끝난 후'에 출연을 확정했다.

'사운드:트랙'의 두 번째 작품 '연극이 끝난 후'(극본 성우진, 연출 김한슬)는 폐지 위기에 놓인 어린이 프로그램으로 발령받은 시사 프로 PD가 의도치 않게 스태프들의 인생에 엮이며 '좋은 어른이'로 성장해 가는 동심 소환 로맨스 드라마다.

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강홍석은 극 중 일련의 사건을 겪은 후 어린이 프로그램 '빙구와 뱅구'에 합류하게 된 배우 기봉식 역을 맡는다. 특히 자신을 이 일에 끌어들이게 만든 장본인인 나혜미(표예진)와 앙숙 케미를 선보이며 극의 재미를 더할 예정이다.

앞서 강홍석은 드라마 '김비서가 왜 그럴까', '호텔 델루나', '쌉니다 천리마마트', '세작, 매혹된 자들' 등 다수의 작품을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓으며 매 작품 강렬한 임팩트를 남겼다. 이에 강홍석이 그려낼 기봉식은 어떤 인물일지 기대감이 더해진다.

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한편, 강홍석이 출연하는 '사운드:트랙-연극이 끝난 후'는 오는 19일 오후 10시 KBS2에서 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com