"김동현 향수 냄새도 싫었다" 혜은이, 200억 빚 남긴 전남편 언급 후 당황..급 사과

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[스포츠조선 조윤선 기자] 혜은이가 전남편 김동현의 향수 냄새조차 싫었던 시기가 있었다고 털어놓은 뒤 뒤늦게 사과했다.

혜은이는 24일 자신의 유튜브 채널을 통해 80일 만에 팬들과 소통하는 라이브 방송을 진행했다.

이날 팬들과 소통하던 혜은이는 전남편 김동현과 얽힌 향수 일화를 공개했다. 그는 "한 가지 비밀인데 김동현 씨와 이혼하기 전에 내가 좋아서 결혼했을 때 향수를 사준 적이 있다"며 운을 뗐다.

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이어 "그런데 힘들고 어려울 때는 그 향수 냄새가 너무 짜증 나고 싫었다. 그래서 내가 향수를 바꿔줬다"고 밝혔다.

혜은이는 "향수를 바꿔주면서 그 이야기는 안 하고 '이 향수가 새로 나온 건데 좋다'고 하면서 써보라고 한 적이 있다"고 회상했다.

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그러다 이내 "이런 말을 하면 안 되는데 라이브 방송을 하다 보면 하고 싶지 않은 이야기가 막 나올 때도 있다"며 당황했다. 이어 "김동현 씨, 죄송하다"고 사과해 웃음을 자아냈다.

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한편 혜은이는 1984년 연상의 사업가와 결혼해 딸을 얻었지만 4년 만에 이혼했다. 이후 1990년 배우 김동현과 재혼해 아들을 품에 안았으나, 2019년 다시 파경을 맞았다.

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혜은이는 과거 김동현의 잇따른 사업 실패로 생긴 약 200억 원의 채무를 대신 떠안았으며, 이를 갚기 위해 50평대 아파트 5채와 어머니의 집까지 처분했다고 밝힌 바 있다.