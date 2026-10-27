컴투스, '데스티니 차일드: 어셈블' 공개…2027년 상반기 글로벌 출시

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컴투스가 '데스티니 차일드' IP의 새로운 이야기를 선보인다. 원작의 세계관과 캐릭터를 계승한 방치형 RPG를 통해 10주년을 맞은 IP의 명맥을 잇고 글로벌 시장 공략에 나선다.

컴투스는 '데스티니 차일드' IP 10주년을 맞아 신작 '데스티니 차일드: 어셈블'의 정식 타이틀을 공개하고 티저 사이트를 열었다고 밝혔다.

'데스티니 차일드: 어셈블'은 시프트업의 대표 IP를 기반으로 컴투스 자회사 티키타카스튜디오가 개발하고 컴투스가 글로벌 서비스를 맡는 작품이다. 원작은 라이브 2D를 활용한 캐릭터 연출과 500종 이상의 개성 있는 캐릭터로 팬덤을 형성했다. 신작은 원작의 시나리오와 세계관을 정식으로 계승하면서 새로운 이야기를 더한다.

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장르는 방치형 RPG다. 캐릭터별 이야기를 수집과 육성 과정에 녹여 원작의 시나리오와 사이드 스토리를 경험할 수 있도록 설계했다. 원작 특유의 캐릭터성과 감성을 유지하면서도 보다 편리하게 즐길 수 있는 플레이 방식을 접목하는 데 초점을 맞췄다.

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타이틀에 사용된 '어셈블(Assemble)'은 원작에서 플레이어를 지칭했던 '마왕후보생'들이 다시 한자리에 모인다는 의미다. 원작을 기억하는 이용자들과 재회하고, 새로운 이야기를 함께 펼쳐간다는 메시지를 담았다.

공개된 티저 영상에는 새로운 생명을 불어넣는 성물인 '소생화'가 피어나는 장면이 등장한다. 이를 통해 '데스티니 차일드' IP의 귀환을 암시하고 원작 팬들의 향수를 자극한다. 티저 사이트에서는 영상과 공식 X 채널을 확인할 수 있으며, 공식 X에서는 개발 비하인드를 담은 네 컷 만화도 순차적으로 공개할 예정이다. '데스티니 차일드: 어셈블'은 2027년 상반기 iOS와 안드로이드 플랫폼을 통해 글로벌 출시될 예정이다.

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서비스 종료 이후에도 원작의 캐릭터와 세계관을 기억하는 팬층이 남아 있는 만큼, 신작의 성패는 기존 IP의 매력을 얼마나 살리면서 새로운 이용자까지 끌어들일 수 있느냐에 달렸다. 방치형 RPG라는 장르적 선택이 원작의 서사와 캐릭터 수집의 재미를 어떤 방식으로 결합할지도 관심사다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com