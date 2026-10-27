'사교육 無' 한그루, 쌍둥이 자녀 교육 고충 "엄마 대학 안 가서 모른다고 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 쌍둥이 남매 교육법에 대해 밝혔다.

27일 한그루의 유튜브 채널에서는 '돌아온 곱창 귀신들. 20년 단골 청담 곱창 맛집 공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한그루는 쌍둥이 남매와 단골 곱창 맛집에 가 외식을 했다. 유튜브 콘텐츠에 대해 고민하던 한그루는 "애매하게 바보가 될까 걱정되기도 한다. 요즘 애들이 물어보는 문제들 보면 진짜 어렵다. 수학 문제 같은 것도 문제가 너무 길어서 무슨 말인지 모르겠다. 이해를 해야 하는 문제로 나온다. 애초에 나한테 수학 문제 물어보는 거 차단했다. 엄마 대학 안 가서 모른다고 한다. 만약 물어본다면 챗gpt한테 물어본다. 요즘은 풀이도 알려주더라"라고 밝혔다.

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이에 제작진은 "애들이랑 같이 골든벨 한번 하자"고 제안했고 한그루는 "우리 동네 애들 모아두고 하면 좋을 거 같다"고 밝혔다. 하지만 제작진이 "집안 별로 하자"고 하자 한그루는 "그건 안 될 거 같다"고 거절했다. 한그루는 "그 언니들이 과학고에 연대 공대 나왔다. 저는 애초에 항상 언니들한테 물어본다. 난 아는 척하는 스타일이 아니다"라고 밝혔다.

그러면서 한그루는 "애들을 학원에 안 보는 이유가 그거다. 내가 학교에 가만히 앉아있는 걸 못 할거 같다. 얘네가 학교에 가만 앉아있는 시간이 얼마나 괴롭겠냐. 정말 최선을 다하는 거다. 그래서 그걸 나름 열심히 하고 있으니까 '끝나고라도 놀아라' 해서 안 보내는 것"이라 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com