"크루즈 태워줬잖아" 헤이지니, 직원에 생색내고 압박..노동착취 의혹에 괴담 파묘

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[스포츠조선 김수현기자] 구독자 413만 명을 보유한 키즈 크리에이터 헤이지니가 '노동 착취' 의혹에 휩싸인 가운데, 과거 방송에서 보였던 그의 언행이 재조명되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 보배드림에는 헤이지니의 오랜 친구이자 과거 그의 회사에서 근무했다고 밝힌 A씨의 폭로 글이 게재됐다.

A씨는 2016년 12월 당시 연봉 2,000만 원에 계약을 맺고 하루 최대 16시간씩 일했다고 주장했다. 한 달에 5차례 이상 주말 근무를 이어가고 명절조차 쉬지 못했던 A씨는 결국 2018년 10월 사직서를 제출하고 회사를 떠났다.

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특히 A씨는 근무 당시 과도한 업무와 스트레스로 인해 야근 중 호흡곤란 증세로 응급실에 실려 갔으며, 이후 공황장애와 우울증, 사회불안장애 등을 진단받았다고 털어놔 충격을 안겼다.

이 같은 폭로는 헤이지니가 방송에서 강조해 온 '친근하고 수평적인 대표' 이미지와 상반돼 논란이 확대되고 있다.

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지난 2020년 3월 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 헤이지니는 "직원들과 친구같이 지낸다. 일할 때는 수평적으로 일하려고 노력한다"며 오전 9시 애니메이션 관람 회식이나 퇴근 후 게임 등 수평적 회사 문화를 과시한 바 있다.

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그러나 당시 방송에서도 이상 기류는 감지됐다. 헤이지니가 "회사를 다녀본 소감이 어떻냐"고 묻자 3년 차 직원은 "환상과 꿈이 (깨졌다)"고 답했다. 이에 헤이지니는 눈을 부릅뜨며 "들어와서 좋은 거 많았잖아"라며 답변을 강요하는 모습을 보였다.

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억울한 표정을 지은 헤이지니는 출장으로 동행한 직원들과 여행에 "우리 미국 디즈니 크루즈도 같이 탔잖아. 저 정도면 생색낼 만하지 않냐"라고 당당한 태도를 이어갔다.

A씨의 폭로로 과거 예능 속 헤이지니의 모습이 단순한 방송용 연출이 아닌 실제 당사자들의 고충이었을 수 있다는 지적이 나오며 논란은 더욱 거세지고 있다.