송가인 맞아? 취객 난동에 결국 폭발..."철장에 묶어버리기 전에”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 송가인이 공연 도중 난동을 부린 취객을 향해 결국 분노를 터뜨렸다. 처음에는 농담을 섞어가며 달래려 했지만 소란이 반복되자 급기야 "철장에 묶어버리기 전에", "조용히 입을 다물라"는 거친 경고까지 쏟아냈다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 송가인이 축제 무대에서 만취한 관객을 직접 제지하는 영상이 확산하며 화제를 모으고 있다.

영상은 지난 25일 전남 강진에서 열린 제11회 강진만 춤추는 갈대축제 현장에서 촬영된 것으로 알려졌다.

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이날 송가인은 궂은 날씨에도 공연장을 찾은 관객들에게 감사 인사를 전하며 무대를 이어갔다. 그러나 객석에 있던 한 취객이 과격한 행동으로 주변 관객들의 관람을 방해하면서 뜻밖의 소동이 벌어졌다.

무대 위에서 상황을 지켜보던 송가인은 처음에는 웃으며 취객을 달랬다. 그는 "아버지 조용히 좀 해봐. 약주를 얼마나 마신 거냐"라며 말을 건넨 뒤 "아버님 기분 좋은 건 알겠는데 다른 사람들에게 피해 주면 안 된다"고 주의를 줬다.

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그러나 취객은 송가인에게 '아버지'가 아닌 '오빠'라고 불러달라며 소란을 이어간 것으로 전해졌다. 심지어 옷까지 던지는 행동을 보이자 송가인의 목소리도 점차 단호해졌다.

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송가인은 "가만히 앉아 계셔야 한다. 옷 던지지 말라. 한 번만 더 그러면 내가 쫓아간다"고 경고했다. 그러면서도 "좋아서 그러는데 표현이 과격하다. 조금 진정하라. 가인이가 그렇게 예뻐도 진정하라"며 분위기가 험악해지지 않도록 농담을 건넸다.

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하지만 거듭된 당부에도 상황이 나아지지 않자 송가인은 결국 목소리를 높였다. 그는 "퇴장 조치다"라고 강하게 경고한 데 이어 "앉으라!"고 크게 외쳤다. 또 취객이 던진 옷을 가리키며 "옷 저기 갖다 놨다. 얼른 나가라"고 말하기도 했다.

이후 잠시 소란이 잦아들자 송가인은 자리를 지킨 관객들에게 고마움을 전했다. 현장을 관리한 주최 측 경호 인력과 경찰에게도 감사의 박수를 보내달라고 요청한 뒤 다시 공연을 이어갔다.

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그러나 취객의 소란은 여기서 끝나지 않았다. 재차 관람을 방해하는 행동이 이어지자 송가인은 결국 참았던 분노를 터뜨렸다.

송가인은 "조용히 하라. 다른 사람들 피해주지 말라고 했다. 가만히 있으라. 철장에 묶어버리기 전에"라며 강한 어조로 경고했다. 이어 "조용히 입을 다물라"고 재차 호통쳤다.

영상을 접한 누리꾼들은 "매너 교육부터 시키고 입장시켜야 한다", "성격 좋기로 유명한 송가인이 오죽하면 저렇게 화가 났겠느냐", "참다참다 터진 것" 등의 반응을 보였다.

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한편 송가인은 2019년 TV조선 '미스트롯'에서 초대 진(眞)에 오르며 큰 인기를 얻었다. 이후 각종 방송과 공연, 지역 축제 등을 통해 활발히 활동하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com