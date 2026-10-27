헤이지니 추가 폭로 터졌다…“막차 끊길 때까지 야근, 최대 16시간 근무” [SC이슈]

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[스포츠조선 기자] 키즈 유튜버 헤이지니(본명 강혜진)를 둘러싼 직원 혹사 의혹이 확산하고 있다. 전 직원이 하루 최대 16시간씩 근무하다 공황장애를 얻었다고 폭로한 데 이어 이번에는 또 다른 퇴사자가 등장해 "당시 사건 이후에도 실질적으로 달라진 것이 없었다"고 주장했다.

27일 한 온라인 커뮤니티에는 '헤이지니 다른 전 근무직원입니다 추가 제보합니다'라는 제목의 글이 게재됐다.

작성자 A씨는 헤이지니의 회사 키즈웍스에서 근무했던 직원이라고 자신을 소개하며, 이를 뒷받침하기 위해 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서를 첨부했다.

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그는 "이전에 글을 작성해 주신 분의 폭로를 보고 고민 끝에 용기를 내어 글을 적는다"며 추가 폭로에 나선 이유를 밝혔다.

A씨는 앞서 공황장애를 호소한 전 직원의 사례를 입사 당시부터 알고 있었다고 주장했다. A씨는 "그 사건 이후로 당시 환경이 변한 거라 이야기를 듣긴 했지만 제가 체감하기에 실질적으로 달라진 부분은 없었다"고 밝혔다. 앞선 폭로자의 근무 기간과 겹치지 않는데도 비슷한 근무 환경을 경험했다는 주장이다.

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가장 충격적인 대목은 반복됐다는 장시간 야근이었다. A씨는 회사가 방송을 통해 '야근 없는 회사'라는 이미지를 내세웠지만 실제 상황은 전혀 달랐다고 주장했다.

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그는 촬영이 늦어지더라도 정해진 영상 업로드 일정을 맞춰야 했다며 "심각한 경우는 익일 오전이 업로드일인데도 퇴근 30분 전 촬영을 시작하는 경우도 꽤 있었다"고 폭로했다. 이어 "1~2시간 남아서 일하는 수준이 아니라 막차가 끊길 때까지 야근하는 일이 비일비재했다"고 밝혔다. 장시간 근무에도 포괄임금제를 이유로 별도의 야근수당을 받지 못했다는 게 A씨의 주장이다.

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주말 근무에 대한 문제 제기도 이어졌다. A씨는 출장이나 주말 근무가 발생해도 대체휴일이 주어지지 않았으며, 주말에 일한 뒤 평일에 정상 출근하는 분위기가 당연시됐다고 주장했다. 야근에 따른 식대와 택시비를 지원받는 과정에서도 눈치를 봐야 했다고 토로했다.

A씨는 직원들이 "밥 먹었으면 일해야지", "일부러 야근하는 것 같다", "XXX님 요즘 택시 너무 많이 탄다" 등의 말을 들었다고 주장했다. 택시를 이용하려면 사전 허락까지 받아야 했다는 설명이다.

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퇴사 과정에서도 압박이 있었다는 폭로가 나왔다. A씨에 따르면 사직 의사를 밝힌 직원들에게 "이 정도 경력으로는 다른 곳에 취업하기 힘들다", "어딜 가도 이 정도 복지는 못 받는다"는 말이 돌아왔다. 또 인수인계를 이유로 3개월간 더 근무해 달라는 요구를 받거나 이후 다시 3개월을 연장해 달라는 요청을 받는 사례도 있었다고 주장했다. A씨는 현재 근무 중인 직원에게 확인한 결과 이러한 상황이 개선되지 않았다는 취지의 주장도 덧붙였다.

앞서 지난 21일에는 또 다른 전 직원이 헤이지니 회사에서 근무하며 겪었다는 피해를 공개해 파문이 일었다. 해당 직원은 연봉 2000만원을 받고 하루 최대 16시간씩 근무했고 잦은 야근과 주말 출근으로 건강이 악화됐다고 주장했다. 공황장애 등을 진단받은 뒤 산업재해를 신청해 2020년 승인받았다며 관련 통지서를 공개했다.

그는 회사 측이 산재 신청을 하지 않는 조건으로 금전 지급을 제안했고 이후 산재 심사 과정에서는 업무와 질병의 관련성을 부인하는 의견을 냈다고 주장하기도 했다.

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이와 관련해 회사 측은 앞선 언론 보도에서 업무 분담이 상호 협의로 이뤄졌으며 포괄근로계약을 체결했다는 취지의 설명을 내놓은 바 있다. 그러나 최초 폭로자는 회사 측 해명이 사실과 다르다고 반박했다.

이런 가운데 또 다른 전 직원까지 등장해 근무 환경에 대한 문제를 제기하면서 논란은 더욱 커지는 모양새다.

헤이지니는 과거 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연해 회사 운영 모습과 직원들의 근무 환경을 공개한 바 있다. 방송을 통해 알려진 회사의 이미지와 전 직원들이 주장하는 현실 사이에 상당한 차이가 있다는 지적이 잇따르고 있는 상황이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com